ОАЕ та Єгипет побудують одну з найбільших у світі вітрових електростанцій, – Reuters — Finance.ua

ОАЕ та Єгипет побудують одну з найбільших у світі вітрових електростанцій, – Reuters Сьогодні 04:22 — Енергетика

Під час кліматичного саміту COP27, який відбувається у єгипетському місті Шарм-еш-Шейх, ОАЕ та Єгипет підписали угоду про розвиток однієї з найбільших у світі наземних вітрових електростанцій.

Видання зазначає, що для еміратської компанії Masdar, яка в кооперації з єгипетськими партнерами побудує вітрові електростанції в Єгипті, новий проєкт стане найпотужнішим у власному портфелі активів відновлюваної енергетики. Masdar інвестувала понад 20 млрд доларів на відновлювальні проєкти із загальною потужністю понад 15 ГВт.

Вітровий проєкт заощадить Єгипту приблизно 5 млрд доларів щорічних витрат на природний газ. Після завершення будівництва вітроелектростанція стане частиною єгипетської ініціативи «Зелений коридор» — мережі, присвяченій проєктам у сфері відновлюваної енергетики, щоб до 2035 року відновлювана енергія становила 42% енергетичного балансу країни.

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