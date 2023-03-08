ОАЕ планують долучитися до програми обміну ламп в Україні — Finance.ua
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ОАЕ планують долучитися до програми обміну ламп в Україні

Енергетика
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ОАЕ планують долучитися до програми обміну ламп в Україні
ОАЕ планують долучитися до програми обміну ламп в Україні
Об’єднані Арабські Емірати запропонували поставити Україні 5 млн енергозберігаючих LED-ламп, перша партія найближчим часом має надійти в Україну.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки за підсумками зустрічі першого віцепрем’єр-міністра України — міністра економіки Юлії Свириденко з міністром зміни клімату та навколишнього середовища ОАЕ Мар’ям Аль Мхейрі.
«Представники ОАЕ висловили готовність долучитись до ініціатив з енергозбереження в Україні. Зокрема, до програми з заміни лампочок разжарювання на енергозберігаючі LED-лампи, яка була запроваджена урядом України та ЄС в лютому цього року. Перша партія лампочок від ОАЕ найближчим часом має надійти в Україну, загалом ОАЕ запропонували поставити Україні 5 млн таких ламп», — йдеться в повідомленні.
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Окрім цього, сторони обговорили програм підтримки українського малого й середнього бізнесу та внутрішніх переселенців, що змушені були тікати від війни.
«Минулого року український уряд запустив масштабний грантовий проект підтримки малого й середнього бізнесу єРобота, який є дуже затребуваним серед вітчизняних підприємців, особливо зараз, під час війни. Україна пропонує ОАЕ стати нашим партнером у цьому проекті й долучитись до наповнення спеціалізованих фондів, кошти яких скеровуються на підтримку бізнесу в Україні», — зазначила Свириденко.
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Ще однією важливою проблемою для України, яку спричинила війна, є майже 5 мільйонів офіційно зареєстрованих внутрішніх переселенців, які змушені були тікати з зон бойових дій в центральні та західні регіони країни. Вони потребують не лише роботи, а й житла.
«Ми обговорили з нашими колегами з ОАЕ можливість їх участі в проекті побудови в одній з західних областей України міста-притулка, розрахованого на 1000 жінок і дітей. Окрім житла, медичної допомоги та можливості навчатися для діток, буде ще й програма психологічної підтримки тим, хто цього потребує. Людям, які змушені були покинути власні домівки через війну, держава має забезпечити прихисток», — сказала Свириденко.
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Також ОАЕ підтвердили готовність надати предмети гігієни для соціально-медичних потреб, 100 броньованих санітарних машин, а крім того гуманітарну допомогу на 100 млн доларів для України.

Довідка Finance.ua:

  • 30 січня в Україні стартувала програма ЄС та уряду України, яку ініціював президент Володимир Зеленський, з обміну старих ламп розжарювання на сучасні LED;
  • скористатися програмою може кожен українець, який досяг повноліття — 18 років. Для обміну ламп знадобляться паспорт та ідентифікаційний код;
  • відповідно до умов програми, одна людина може один раз обміняти лампочки. Більше або менш як п’ять ламп обміняти не можна.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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