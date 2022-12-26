ОАЕ передали Україні першу партію генераторів: коли очікується друга — Finance.ua

ОАЕ передали Україні першу партію генераторів: коли очікується друга Сьогодні 12:39 — Енергетика

Україна одержала від Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) допомогу у вигляді 1200 генераторів. Ще стільки ж планують передати на початку січня наступного року.

Про це повідомив голова Фонду державного майна Рустем Умеров.

«У рамках досягнутих домовленостей між Україною та ОАЕ про надання гуманітарної підтримки команда Фонду державного майна України зустріла перший борт допомоги — 1200 генераторів для України. Другий літак із такою самою кількістю генераторів очікуємо на початку січня», — зазначив голова ФДМ.

За його словами, команда Фонду держмайна зустріла першу партію обладнання у Варшаві. Залізницею генератори доставлять до регіонів, що найбільше потребують, у тому числі в Херсонську, Миколаївську, Запорізьку та Київську області.

Генератори насамперед отримають заклади охорони здоров’я, освіти та об’єкти критичної інфраструктури.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УБР За матеріалами:

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