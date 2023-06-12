ОАЕ допоможуть Україні у створенні суверенного фонду — ОП — Finance.ua

ОАЕ допоможуть Україні у створенні суверенного фонду — ОП Сьогодні 20:43 — Казна та Політика

ОАЕ допоможуть Україні у створенні суверенного фонду — ОП

Об'єднані Арабські Емірати допоможуть Україні у створенні суверенного фонду, для чого буде залучено досвід та експертизу одного з найбільших світових суверенних фондів світу — ADQ та їхніх консультантів із компанії Contango.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента за результатами зустрічі керівника ОП Андрія Єрмака з делегацією ОАЕ на чолі з міністром з питань зміни клімату й навколишнього середовища, головою Офісу з міжнародних справ при Президентові ОАЕ Маріам Альмхейрі.

«Під час візиту делегації Об'єднаних Арабських Еміратів також було досягнуто домовленості про те, що ОАЕ допоможуть Україні у створенні суверенного фонду. Для цього буде залучено досвід та експертизу одного з найбільших світових суверенних фондів світу — ADQ та їхніх консультантів із компанії Contango», — ідеться в повідомленні.

Водночас зазначається, що основну увагу під час зустрічі було приділено питанням реалізації української формули миру та можливості приєднання Еміратів до імплементації окремих її пунктів, зокрема щодо гарантування продовольчої, радіаційної та ядерної безпеки й недопущення екоциду.

Сторони також торкнулися питання подальшого розширення українсько-еміратської співпраці, зокрема в торговельно-економічній та інвестиційній сферах.

Єрмак подякував за допомогу, яку ОАЕ вже надали й продовжують надавати нашій країні.

«Ми маємо дуже теплі відносини, які стають лише міцнішими. Дуже важливо, що ви особисто можете побачити боротьбу українців, відчути, які сильні наші люди», — сказав він.

Керівник Офісу Президента наголосив, що Україна впевнена у своїй перемозі, яка стане перемогою не лише нашої країни та її народу, а й усієї цивілізованої спільноти, справедливості та міжнародного права.

Водночас він окремо привернув увагу до екологічних і гуманітарних наслідків теракту, скоєного Російською Федерацією на Каховській ГЕС, розповів про нагальні потреби України й закликав ОАЕ долучитися до зусиль міжнародної спільноти з ліквідації наслідків цієї техногенної катастрофи.

Як повідомлялося, суверенний фонд є державним інвестиційним фондом, він переважно наповнюється завдяки надлишковим доходам від міжнародної торгівлі і може інвестувати ці гроші в акції компаній, бонди та метали всередині країни і за її межами.

Укрінформ За матеріалами:

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