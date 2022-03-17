Низка найпотужніших юридичних компаній світу закриває свої офіси в рф — Finance.ua
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Низка найпотужніших юридичних компаній світу закриває свої офіси в рф

Вчора 16:45Фондовий ринок
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Як повідомили в Міністерстві юстиції, низка найпотужніших юридичних компаній світу закриває свої офіси в російській федерації. Міністерство юстиції України вітає таке рішення.
9 березня про закриття офісу в Москві повідомила компанія Freshfields Bruckhaus (30 років у країні).
Компанії DLA Piper у своїй заяві від 14 березня повідомила: «У світлі дій росії в Україні та гуманітарної кризи, що виникла, а також нашого подальшого рішення не виступати за клієнтів, пов’язаних із російською державою, ми прийшли до висновку, що збереження присутності в росії не відповідає нашим цінностям. Відповідно, після 17 років перебування в країні ми згортаємо нашу діяльність і більше не матимемо офісів DLA Piper у Москві та Санкт-Петербурзі».
Компанія Allen & Overy, яка була на російському ринку з 1993 року, також припиняє свою діяльність із причини незаконного і безглуздого вторгнення рф в Україну та гуманітарної кризи, що виникла внаслідок цього.
«Наші думки залишаються з усіма, хто в Україні та сусідніх країнах найбільше постраждав від цієї кризи», — зазначено у повідомленні.
Також про згортання роботи в рф повідомили компанії Linklaters, Clifford Chance, Latham & Watkins.
За матеріалами: Finance.UA
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