Низка банків Киргизстану припиняють обслуговувати російські картки "Мір" — Finance.ua

Низка банків Киргизстану припиняють обслуговувати російські картки "Мір" Вчора 16:14 — Фондовий ринок

Низка киргизьких банків припинили обслуговування російських банківських карток платіжної системи «Мір» вслід за схожими кроками в Узбекистані та Казахстані.

Про це повідомляє киргизька служба Радіо Свобода.

А саме, припинили обслуговування російських банківських карток «Мір» такі банки як «Компаньйон», «Дос Кредо Банк» і «Бакай Банк». На сайтах банків зазначається, що це сталося через «технічні причини». Інформації про відновлення сервісу немає.

Раніше вже повідомлялося, що киргизький банк «Компаньйон», який має міжнародних акціонерів, припинив прийом карток «Мір» російських банків, які раніше потрапили під санкції.

Після того, як на російські банки були накладені санкції, а міжнародні платіжні системи вийшли з російського ринку, росіяни намагаються обійти санкції і їдуть за банківськими картками в інші країни. Серед популярних напрямків «карткового туризму» називають країни Центральної Азії — Киргизстан, Таджикистан, Казахстан і Узбекистан.

Довідка Finance.ua:

23 вересня в Узбекистані призупинено обслуговування російської банківської карти «Мір». Перед цим, 21 вересня, Національний банк Казахстану повідомив, що обслуговування карток «Мір» буде тимчасово припинено в банкоматах країни.

Центробанк Шрі-Ланки також заявив, що російська платіжна система «Мір» не працюватиме на території країни через американські санкції.

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