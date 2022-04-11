Низький експорт б'є по цінах на пшеницю — Finance.ua

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Низький експорт б'є по цінах на пшеницю

Вчора 07:27Аграрний ринок
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У більшості регіонів України триває зниження цін на продовольчу пшеницю.
Чому? Ця ситуація пояснюється достатньою кількістю пропозицій зернової пшениці через відсутність конкуренції з боку трейдерів внаслідок зупинки експорту на тлі блокади морських портів та запровадження держліцензування на експорт пшениці та месліну, повідомляє ІА «АПК-Інформ».
Аналітики компанії відзначають, що також тиск чинили інформація про добрий стан озимих та активне просування ярої сівби в Україні, збільшення перехідних залишків пшениці через зменшення її експортного потенціалу в 2021/22 МР.
«Крім того, незважаючи на збільшення внутрішнього попиту на пшеницю внаслідок формування держзапасів для забезпечення продовольчої безпеки та збільшення виробництва і збуту борошна, більшість борошномелів продовжували працювати на раніше сформованій сировинній базі та не форсували закупівлі, що також чинило певний тиск на ціни», — йдеться в повідомленні.
Ціни. Станом на 8 квітня переробники озвучують ціни попиту на пшеницю 2 та 3 класу найчастіше в діапазонах 7600-8900 і 7550-8850 грн/т СРТ відповідно, що нижче за показники кінця минулого тижня в середньому на 150-300 грн/т, а в деяких випадках і на 400 грн/т.
Варто зазначити, що більш істотне зниження цін стримують такі фактори як збереження складнощів із логістикою, недосів ярої пшениці та скорочення посівних площ під нею, а також побоювання щодо можливості повноцінного збирання врожаю 2022 р.
За матеріалами: AgroPortal.ua
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