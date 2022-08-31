Nvidia планує знизити ціну на деякі відеокарти — Finance.ua
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Nvidia планує знизити ціну на деякі відеокарти

Технології&Авто
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Nvidia планує знизити ціну на деякі відеокарти
Nvidia планує знизити ціну на деякі відеокарти
Напередодні випуску RTX 4000 компанія хоче позбавитися запасів графічних процесорів нинішнього покоління.
Про це заявив генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг під час зборів правління компанії.
За його словами, Nvidia скоротить продаж відеокарт виробникам комп’ютерної техніки, щоб дати можливість використовувати свої запаси.
При цьому цілком можливо, що вартість відеокарт нинішнього покоління знизиться.
Компанія очікує на падіння виручки через зниження попиту. Почасти це сталося через його стрімке його зростання під час пандемії, почасти через складну економічну ситуацію.
Не останнім аргументом стала революція у світі криптовалют. Тепер майнити Ефір стало неможливо.
Останнє призвело до падіння попиту на графічні процесори в січні, проте компанії поки що утримують ціни на свою продукцію.

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За матеріалами:
НВ
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