Новий смартфон Oppo A2x вийде 14 жовтня — Finance.ua

Новий смартфон Oppo A2x вийде 14 жовтня Сьогодні 02:59 — Фондовий ринок

Новий смартфон Oppo A2x вийде 14 жовтня

Oppo A2x з’явиться на ринку 14 жовтня, про це сьогодні повідомила компанія на своїй сторінці у Weibo. Смартфон також був включений до переліку товарів в онлайн-магазині бренду, де було розкрито, що це буде доступний апарат з початковою ціною від CNY1,099 (близько $150).

Характеристики поки не розголошені, але за даними звітів, він може отримати чіпсет Dimensity 6020. У списку конфігурацій пам’яті зазначені 6/128 ГБ або 8/256 ГБ. Ми також бачимо одну камеру ззаду і ще одну спереду на краплевидній виїмці.

В онлайн-магазині Oppo A2x представлений у кольорі Midnight Black, проте офіційні постери однозначно вказують на ще два варіанти — Flying Frost Purple і Mulberry Gold. Кнопка живлення велика і пласка, що означає, що вона виконуватиме функцію сканера відбитків пальців. Це вказує на те, що передня панель є LCD-екраном.

Досі є багато невідомих характеристик Oppo A2x, але через чотири дні ми отримаємо чітку картину. Апарат буде представлений на ринку Китаю, і ми будемо слідкувати, чи з’явиться він за кордоном, під тією ж назвою або іншою.

itechua За матеріалами:

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