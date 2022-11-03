Новий рекорд інфляції в Німеччині та проблеми на борговому ринку США: рецесія поряд? — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Новий рекорд інфляції в Німеччині та проблеми на борговому ринку США: рецесія поряд? Вчора 13:55 — Валюта

Річна інфляція в Німеччині за підсумками жовтня досягла рекордних 10,4%, випливає із попередньої оцінки Destatis. У четвер Європейський центральний банк підвищив базову ставку на 0,75% — до 2,00% річних. Базову процентну ставку збільшено до 2,00%, ставку за депозитами тепер становить 1,50%, за короткостроковими кредитами - 2,25%. Разом з тим регулятор зазначає, що інфляція залишається занадто високою (у вересні вона досягла 9,90%) і буде вищою за цільовий показник ще довго. Це прямий натяк на те, що потенціал підвищення ставки до кінця не вичерпаний. Про це повідомляє аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

Інфляція у Німеччині (%). Джерело: bloomberg.com

Ряд експертів очікували, що ЄЦБ оголосить про кроки щодо скорочення свого балансу. Однак регулятор продовжив реінвестувати основні виплати за цінними паперами, у яких минув термін. Керівництво ЄЦБ чудово розуміє — якщо на тлі шаленої енергетичної кризи ще й знижувати баланс, спад ліквідності та, відповідно, ланцюжки банкрутств будуть невідворотні.

Ще 14 жовтня міністр фінансів США Джанет Йеллен (Janet Yellen) заявила про можливий початок викупу частини старих боргових зобов’язань. Зниження рівня ліквідності над ринком трежерис починає викликати занепокоєння. Фактично дії Мінфіну США йдуть урозріз із «жорсткою» політикою ФРС. Федрезерв у рамках QT продає UST зі свого балансу. А Мінфін, навпаки, задумався про викуп боргів. Якщо ліквідність американського держборгу зменшиться, це буде справжнім шоком для світових ринків.Очевидно, нещодавні події у Великій Британії (точніше, вимушена фінансова інтервенція Банку Англії) змусять Казначейство США задуматися про перегляд своєї політики.

Прибутковість за 10-річними держоблігаціями США (%). Джерело: bloomberg.com

За прогнозами асоціації іпотечних банків США, американська економіка може увійти до рецесії 2023 року. Згідно з результатами опитування NABE, країна вже перебуває в рецесії або ось-ось в неї зануриться. Індекс PMI для виробничої галузі знизився до 49,9 з 52,0 у вересні, а індекс PMI для сфери послуг зменшився до 46,6 з 49,3. Уповільнення ділової активності очевидне. Наразі залишилося дочекатися «охолодження» на ринку праці. Це буде найсерйозніший індикатор. Про погіршення економічної складової свідчить і зниження витрат на морські перевезення. За даними Descartes Datamyne, імпорт контейнерів у США за вересень скоротився на 12,4% м/м та 11,0% г/р. Якщо Мінфін США справді почне викуп боргів із ринку, це може призвести до потужного зростання фондових ринків.

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