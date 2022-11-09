Новий пункт пропуску запрацює на кордоні з Румунією цього тижня — Finance.ua

Новий пункт пропуску запрацює на кордоні з Румунією цього тижня
Новий міжнародний автомобільний пункт пропуску «Красноїльськ — Вікову-де-Сус» на українсько-румунському кордоні запрацює вже цього тижня. Проїзд буде дозволено для легкових автомобілів та порожніх вантажівок. Це допоможе розвантажити пункт «Порубне — Сірет», який зараз є єдиним на кордоні з Румунією.
Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.
Наразі вже завершено капітальний ремонт понад 7 км дороги, облаштовано територію та робочі місця у пункті пропуску для представників усіх служб, змонтовано систему освітлення та систему зв’язку, встановлено обладнання.
Наступним етапом роботи «Красноїльська» стане пропуск вантажівок з українським експортом після завершення робіт на румунській стороні.
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