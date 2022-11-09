Новий пункт пропуску запрацює на кордоні з Румунією цього тижня — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Новий пункт пропуску запрацює на кордоні з Румунією цього тижня

Казна та Політика
178
Новий пункт пропуску запрацює на кордоні з Румунією цього тижня
Новий пункт пропуску запрацює на кордоні з Румунією цього тижня
Новий міжнародний автомобільний пункт пропуску «Красноїльськ — Вікову-де-Сус» на українсько-румунському кордоні запрацює вже цього тижня. Проїзд буде дозволено для легкових автомобілів та порожніх вантажівок. Це допоможе розвантажити пункт «Порубне — Сірет», який зараз є єдиним на кордоні з Румунією.
Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.
Читайте також
Наразі вже завершено капітальний ремонт понад 7 км дороги, облаштовано територію та робочі місця у пункті пропуску для представників усіх служб, змонтовано систему освітлення та систему зв’язку, встановлено обладнання.
Наступним етапом роботи «Красноїльська» стане пропуск вантажівок з українським експортом після завершення робіт на румунській стороні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УБР
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.