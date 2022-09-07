Новий Nissan X-Trail 2022 офіційно представлений — Finance.ua
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Новий Nissan X-Trail 2022 офіційно представлений

Технології&Авто
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Новий Nissan X-Trail 2022 офіційно представлений
Новий Nissan X-Trail 2022 офіційно представлений, Фото: Nissan
Відбулася європейська презентація Nissan X-Trail четвертого покоління. Кросовер надійде у продаж до кінця осені, а у першому кварталі 2023 року має з’явитися і в Україні.
Про це повідомляє пресслужба компанії Nissan.
Новий Nissan X-Trail не є секретом, адже його американський брат-близнюк Rogue нової генерації продається на північноамериканському ринку з 2020 року. Європейська версія практично нічим не відрізняється від нього зовні: у авто гранований дизайн з широкою V-подібною решіткою радіатора та «двоповерховою» діодною оптикою.
Розміри Nissan X-Trail 2022:
  • довжина — 4681 мм;
  • ширина — 1840 мм;
  • висота — 1730 мм;
  • колісна база — 2706 мм.
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Інтер’єр Nissan X-Trail виконаний у новому стилі, знайомому завдяки молодшому Qashqai. Кросовер Nissan отримав віртуальну панель приладів, проєкцію на лобове скло та великий 9,0-дюймовий тачскрін. Запропонують версії на 5 та 7 місць, причому у п’ятимісній конфігурації об’єм багажника зріс до 585 л.
Список доступних для моделі опцій розширили — тепер доступні тризонний клімат-контроль, камери кругового огляду, бездротова зарядка для смартфонів, електропривод дверей багажника із сенсором відкриття та покращена система напівавтономного водіння.
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Початковий кросовер Nissan X-Trail отримає новий 1,5-літровий турбомотор на 163 к. с. Він доступний лише з варіатором та переднім приводом.
Крім того, запропоновано гібридну установку e-Power, в якій колеса обертає електромотор, а 1,5-літровий бензиновий двигун виконує роль генератора та виробляє електроенергію. Традиційної коробки передач авто немає, як і в електромобілі. Проте є технологія e-Pedal, що дозволяє їздити без педалі гальма (авто гальмує, якщо відпустити газ).
Потужність Nissan X-Trail e-Power складає 204 к. с. з переднім приводом та 213 к. с. — з повним. У першому випадку розгін до 100 км/год займає 8 секунд, у другому — 7 секунд. Витрата палива становить 5,8 та 6,3 л/100 км, відповідно.
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