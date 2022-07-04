Новий надшвидкий пристрій заряджає смартфон за 13 хвилин: у чому його особливості (відео) — Finance.ua

Новий надшвидкий пристрій заряджає смартфон за 13 хвилин: у чому його особливості (відео) Вчора 03:38 — Технології&Авто

Новий надшвидкий пристрій заряджає смартфон за 13 хвилин: у чому його особливості (відео)

Стартап Infinix анонсувала нову надшвидку зарядку для смартфонів Thunder Charge, яку планує випустити до кінця року. Подробиці повідомляє портал GSM Arena.

Зарядний пристрій потужністю 180 Вт забезпечить електроенергією смартфони, які Infinix обіцяє випустити за кілька місяців. За розробниками, технологія дозволяє зарядити акумулятор ємністю 4500 мА/год до 50% за 4 хвилини, а повна зарядка триватиме 13 хвилин. Передбачені два режими: Furious для заряджання на максимальній швидкості та нормальний, покликаний захистити пристрій від нагрівання.

Потужність 180 Вт досягається тільки з фірмовим зарядним кабелем, що витримує навантаження — в ньому міститься спеціальний чип шифрування для перевірки справжності. Користувачі зможуть використовувати інші кабелі та намагатися зарядити за допомогою Thunder Charge гаджети інших виробників, але потужність обмежується до 60 Вт або 100 Вт.

Thunder Charge складається із двох батарей 8C потужністю по 90 Вт, з’єднаних послідовно. Вони живляться від трьох зарядних насосів із ефективністю перетворення 99%. Крім того, Infinix у співпраці з провідними виробниками розробила конструкцію наконечника з кількома електродами, що знижує опір більш ніж на 50%.

Такі покращення знижують виділення тепла, але не можуть обіцяти повністю безпечну роботу. У компанії кажуть, що Thunder Charge отримає 111 програмних та апаратних механізмів безпеки, що захищають від перегріву, підвищеної напруги, електромагнітних перешкод та інших загроз, зупиняючи роботу пристрою у разі неполадок. Крім того, 20 датчиків стежать за температурою порту USB, чипів, акумулятора та інших елементів, утримуючи на рівні нижче ніж 43 градуси, щоб уповільнити деградацію батареї. Thunder Charge отримав сертифікат TÜV Rheinland Safe Fast-Charge System.

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