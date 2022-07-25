Новий курс валют не зупинив падіння цін на автогаз — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Новий курс валют не зупинив падіння цін на автогаз

Енергетика
525
Середня ціна на скраплений газ за вихідні у мережах АЗС знизилася на 30 копійок — до 30,09 грн/л.
Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
У мережі Shell продукт здешевшав на 60 копійок, до 28,99 грн/л, на станціях KLO — на 40 копійок, до 29,27 грн/л.
На 2 гривні знизила ціну мережа «Нефтек», до 29,99 грн/л. У мережах «Авантаж 7» та Motto автогаз здешевшав на 1 гривню, до 27,95 й 29,37 грн/л відповідно.
Разом з тим мережі Prime та SOCAR відкорегували ціни у межах 0,5-1,13 гривень. Зараз автогаз там коштує 33, і 30,73 грн/л відповідно.
Як повідомляв УНІАН, 21 липня рішенням Національного банку України офіційний курс долара було піднято на 25%, до 36,56 грн/дол.
Попри це, ціни на пальне в українських мережах АЗС мають усі шанси втриматися на поточному рівні.
Хочу отримати гроші до зарплати
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.