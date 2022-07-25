Новий курс валют не зупинив падіння цін на автогаз — Finance.ua

Новий курс валют не зупинив падіння цін на автогаз Вчора 20:22 — Енергетика

Середня ціна на скраплений газ за вихідні у мережах АЗС знизилася на 30 копійок — до 30,09 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

У мережі Shell продукт здешевшав на 60 копійок, до 28,99 грн/л, на станціях KLO — на 40 копійок, до 29,27 грн/л.

На 2 гривні знизила ціну мережа «Нефтек», до 29,99 грн/л. У мережах «Авантаж 7» та Motto автогаз здешевшав на 1 гривню, до 27,95 й 29,37 грн/л відповідно.

Разом з тим мережі Prime та SOCAR відкорегували ціни у межах 0,5-1,13 гривень. Зараз автогаз там коштує 33, і 30,73 грн/л відповідно.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня рішенням Національного банку України офіційний курс долара було піднято на 25%, до 36,56 грн/дол.

Попри це, ціни на пальне в українських мережах АЗС мають усі шанси втриматися на поточному рівні.

УНІАН За матеріалами:

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