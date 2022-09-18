Новий кросовер Volvo EXC90: характеристики та оснащення — Finance.ua

Новий кросовер Volvo EXC90: характеристики та оснащення Вчора 00:44 — Технології&Авто

Компанія Volvo незабаром представить новий електричний кросовер EXC90, який стане для марки флагманом, пише nrj.com.ua.

Ця модель розробляється на базі платформи SPA2, яку шведський виробник представив нещодавно. Ця архітектура підтримує автомобілі різного типу та розмірів. Але Volvo EXC90 2024 буде 3-рядним кросовером.

У Мережі з’явилися чергові рендери із зображенням шведської новинки. Дизайнери, що їх створили, припускають, що новий EXC90 візуально схожий на останні продукти шведської марки. Зокрема, він отримає декоративну вставку, що імітує фірмові радіаторні грати, та вузькі фари головного світла з Т-подібними світлодіодними стрічками.

Але передній бампер оформлений в унікальному для Volvo стилі. Він візуально розділений на 2 сегменти: верхній, який трохи заглиблений у кузов, та нижній з довгим повітрозабірником.

Але салон Volvo EXC90 витриманий у новому стилі. Кросовер втратить трансмісійний тунель, місце якого займе підвісний «лоток» з підлокітником. Шведську модель оснастять великим вертикально орієнтованим тачскрином та компактною цифровою панеллю приладів, яка розміщується на рульовій колонці. Додатково кросовер отримає проекційний дисплей із підтримкою доповненої реальності.

Повідомляється, що вбудована мультимедіа та обладнання підтримуватимуть віддалене оновлення. Для шведського кросовера підготують 1 або 2 електродвигуни із сукупною віддачею до 400-455 к.с. У комплекті з ним також запропонують 100-кіловатний акумулятор, що забезпечує запас ходу 600 кілометрів. Крім того, Volvo ECX90 підтримуватиме автономне водіння.

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