Новий годинник Huawei Watch GT Cyber матиме знімний екран — Finance.ua
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Новий годинник Huawei Watch GT Cyber матиме знімний екран

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2 листопада відбудеться офіційний захід Huawei, на якому компанія представить чергові новинки. Зокрема, буде представлено розумний годинник Watch GT Cyber, і сьогодні з’явилося їхнє офіційне зображення.
Як видно по фото, це буде перший годинник у стилі кіберпанк. Знімний екран, свіжий дизайн... Це поки що все, що відомо про очікуваний гаджет.
Новий годинник Huawei Watch GT Cyber матиме знімний екран
Згідно чуток, годинник отримає ті самі ж характеристики, що і Watch GT3. Проте пристрій має бути дуже цікавим. До речі, на цьому заході також повинна бути представлена нова розкладачка Pocket S.
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За матеріалами:
ITsider.
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