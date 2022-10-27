Новий годинник Huawei Watch GT Cyber матиме знімний екран — Finance.ua

Новий годинник Huawei Watch GT Cyber матиме знімний екран Вчора 04:59 — Фондовий ринок

2 листопада відбудеться офіційний захід Huawei, на якому компанія представить чергові новинки. Зокрема, буде представлено розумний годинник Watch GT Cyber, і сьогодні з’явилося їхнє офіційне зображення.

Як видно по фото, це буде перший годинник у стилі кіберпанк. Знімний екран, свіжий дизайн... Це поки що все, що відомо про очікуваний гаджет.

Згідно чуток, годинник отримає ті самі ж характеристики, що і Watch GT3. Проте пристрій має бути дуже цікавим. До речі, на цьому заході також повинна бути представлена нова розкладачка Pocket S.

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