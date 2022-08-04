Новий Ford Explorer 2023 офіційно представлено: що змінилося у кросовері (фото) — Finance.ua
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Новий Ford Explorer 2023 офіційно представлено: що змінилося у кросовері (фото)

Технології&Авто
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Новий Ford Explorer 2023 офіційно представлено: що змінилося у кросовері (фото)
Новий Ford Explorer 2023 офіційно представлено: що змінилося у кросовері (фото)
У Китаї презентували Ford Explorer 2023. Найбільший кросовер Ford пройшов плановий фейсліфтинг і надійде у продаж із кінця серпня. Про це повідомляє офіційний сайт Ford.
Місце для дебюту оновленої моделі обрали не дарма. Explorer виробляють не лише в США, а й у Китаї на спільному підприємстві Changan-Ford.
Новий Ford Explorer можна впізнати, перш за все, за зміненою передньою частиною: решітка радіатора стала більшою, а фари тепер довгасті. Також замінено бампери, а ззаду привертають увагу нові Г-подібні ліхтарі.
Новий Ford Explorer 2023 офіційно представлено: що змінилося у кросовері (фото)
Спортивна версія ST-Line виглядає виразніше завдяки іншому візерунку решітки радіатора і великим повітрозабірникам. Після доопрацювання розміри кросовера дещо змінилися.

Габарити Ford Explorer 2023:

  • Довжина — 5063 мм
  • Ширина — 2004 мм
  • Висота — 1778 мм
  • Колісна база — 3025 мм
Салон Ford Explorer виконаний у стилі нового покоління Mondeo. Передня панель повністю замінена та на ній встановлено широкий 27-дюймовий дисплей мультимедіа. Також у кросовера нові перемикачі клімату та комфортабельніші передні сидіння. Список опцій поповнили проекція на лобове скло і функція розпізнавання обличчя.
Новий Ford Explorer 2023 офіційно представлено: що змінилося у кросовері (фото)
Двигуни Ford Explorer 2023 залишилися незмінними. Модель пропонують з бензиновими турбомоторами об’ємом 2,3 л (276 і 300 к. с.) та 3,0 л (365 і 400 к. с.), а також у 444-сильному гібридному виконанні. Всі версії отримали 10-ступінчасту автоматичну КПП, а привід може бути заднім або повним.
За матеріалами:
Фокус
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