Новий флагман: представлено найдорожчий і найрозкішніший кросовер Bentley (фото) — Finance.ua

Новий флагман: представлено найдорожчий і найрозкішніший кросовер Bentley (фото) Вчора 03:57 — Технології&Авто

Новий флагман: представлено найдорожчий і найрозкішніший кросовер Bentley (фото)

Лінійку Bentley Bentayga 2024 поповнила нова топова версія EWB Mulliner. Розкішний кросовер продаватимуть за ціною понад 300 000 доларів. Його подробиці розкрили на офіційному сайті британської марки.

Як випливає з назви, найдорожчий Bentayga будують у підрозділі Mulliner, який не одне десятиліття створює розкішні версії моделей Bentley. Після припинення виробництва Bentley Mulsanne саме Bentayga EWB є флагманською моделлю марки.

В основі Bentley Bentayga EWB Mulliner лежить подовжений 5,29-метровий варіант кросовера. Від стандартної моделі його можна відрізнити за особливою решіткою радіатора і 22-дюймовими дисками.

Салон Bentley Bentayga EWB Mulliner оздоблено дорогою шкірою, причому вона може бути навіть триколірною (доступні 4000 колірних комбінацій). Килимки виконані з натуральної вовни.

Кросовер Bentley пропонують у версіях на 4 і 5 місць. Чотиримісний варіант більш розкішний — у цьому разі ззаду встановлено два крісла з електроприводом і масажем, здатні самостійно підлаштовуватися під пасажира.

Новий Bentley Bentayga EWB Mulliner оснащений 4,0-літровим 550-сильним V8 твін-турбо і 8-ступінчастою автоматичною КПП. Він розганяється до 100 км/год за 4,6 с і розвиває 290 км/год. За комфорт їзди відповідає пневмопідвіска, а за маневреність — повнокероване шасі.

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