Новий Duster 2022 отримав практичну та містку версію для бізнесу (фото) — Finance.ua
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Новий Duster 2022 отримав практичну та містку версію для бізнесу (фото)

Технології&Авто
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Новий Duster 2022 отримав практичну та містку версію для бізнесу (фото)
Новий Duster 2022 отримав практичну та містку версію для бізнесу (фото), www.dacia.co.uk
У Великій Британії презентовано нову Dacia Duster Commercial. Фургон пройшов оновлення слідом за стандартним кросовером і надійде в продаж за ціною від 16 750 євро.
Подробиці авто розкрито на офіційному сайті Dacia.
Як і всі Dacia та Renault Duster 2022, фургон відрізняється зміненими фарами, ліхтарями та решіткою радіатора. Відрізнити його від стандартного кросовера можна хіба що за відсутності сріблястих вставок на бамперах. Цікава деталь: у авто заднє скло замінено чорним пластиком, хоча здалеку це не видно.
Новий Duster 2022 отримав практичну та містку версію для бізнесу (фото)
www.dacia.co.uk
З салону прибрано задні сидіння та частину обробки, а за передніми кріслами з’явилася перегородка. Для перевезення вантажів облаштовано відсік об’ємом 1623 л. Вантажопідйомність авто становить 503 кг.
Базова комплектація Dacia Duster Commercial включає кондиціонер, електросклопідйомники, круїз-контроль, аудіосистему, Bluetooth. Дорожча версія Expression за 21700 євро додає 16-дюймові литі диски, камеру заднього виду, парктронік і 8-дюймовий сенсорний дисплей.
Новий Duster 2022 отримав практичну та містку версію для бізнесу (фото)
www.dacia.co.uk
На вибір запропоновані бензинові турбомотори об’ємом 1,0 л (90 к. с.) та 1,3 л (150 к. с.), а також 1,5-літровий 115-сильний турбодизель. Як і раніше, лише дизельний варіант може бути повнопривідним.
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