Новий доступний кросовер Subaru Rex – з переднім приводом та варіатором — Finance.ua

Новий доступний кросовер Subaru Rex – з переднім приводом та варіатором Сьогодні 07:28 — Технології&Авто

Новий доступний кросовер Subaru Rex – з переднім приводом та варіатором, Фото: mezha.media

Компанія Subaru представила свій новий автомобіль. Це кросовер з назвою Rex — такою ж короткою, як і сам автомобіль: лише 3,99 метра від «носа» до «хвоста». Однак Subaru Rex позиціюється як кросовер, на що натякають не тільки загальні риси кузова та великі 16- або 17-дюймові колеса, але й непоганий кліренс у 185 мм.

Проте автомобіль Subaru Rex оснащується лише звичайним 1,2-літровим мотором (87 к.с.) у парі з варіатором та переднім приводом.

Фото: mezha.media

Кросовер Subaru Rex має світлодіодні фари, систему контролю рядності руху та «сліпих зон» бокових дзеркал. А в салоні можна побачити клімат-контроль, сенсорний 9-дюймовий дисплей, цифрову панель приладів (7-дюймовий дисплей), контрастне червоно-сріблясте оздоблення.

Продажі автомобіля Subaru Rex стартують вже незабаром. Орієнтовна вартість в Японії складає $11-14 тис. в залежності від комплектації.

Фото: mezha.media

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