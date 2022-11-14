Новий доступний кросовер Subaru Rex – з переднім приводом та варіатором — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Новий доступний кросовер Subaru Rex – з переднім приводом та варіатором

Технології&Авто
82
Новий доступний кросовер Subaru Rex – з переднім приводом та варіатором
Новий доступний кросовер Subaru Rex – з переднім приводом та варіатором, Фото: mezha.media
Компанія Subaru представила свій новий автомобіль. Це кросовер з назвою Rex — такою ж короткою, як і сам автомобіль: лише 3,99 метра від «носа» до «хвоста». Однак Subaru Rex позиціюється як кросовер, на що натякають не тільки загальні риси кузова та великі 16- або 17-дюймові колеса, але й непоганий кліренс у 185 мм.
Проте автомобіль Subaru Rex оснащується лише звичайним 1,2-літровим мотором (87 к.с.) у парі з варіатором та переднім приводом.
Фото: mezha.media
Фото: mezha.media
Кросовер Subaru Rex має світлодіодні фари, систему контролю рядності руху та «сліпих зон» бокових дзеркал. А в салоні можна побачити клімат-контроль, сенсорний 9-дюймовий дисплей, цифрову панель приладів (7-дюймовий дисплей), контрастне червоно-сріблясте оздоблення.
Продажі автомобіля Subaru Rex стартують вже незабаром. Орієнтовна вартість в Японії складає $11-14 тис. в залежності від комплектації.
Фото: mezha.media
Фото: mezha.media
За матеріалами:
mezha.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.