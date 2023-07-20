Новий бюджетний кросовер Hyundai б'є рекорди продажів (фото) — Finance.ua

Новий бюджетний кросовер Hyundai б'є рекорди продажів (фото)
Новий компактний кросовер Hyundai Exter, оцінений у базовій версії приблизно у 7,3 тис. доларів, виявився дуже успішним в Індії. За короткий термін місцеві дилери Huyundai зібрали вже понад 16 тис. замовлень на автівку.
Як передає MMR, про це повідомляє портал Autocar India.
За словами головного операційного директора індійського підрозділу Hyundai Таруна Гарга, на новий Hyundai Exter надходить в середньому по 1800 замовлень на день. Водночас термін очікування на авто розтягнувся аж на 12 тижнів.
Нагадаємо, Hyundai Exter — це стилізований під кросовер п’ятидверний хетчбек. Маючи в основі просту платформу від Hyundai Grand i10 Nios та Hyundai Aura, він має лише передній привід та єдиний чотирициліндровий атмосферний двигун з робочим об'ємом 1,2 літра. Автомобіль доступний у бензиновій та біпаливній версіях потужністю 83 та 69 кінських сил відповідно. Трансмісія — п’ятиступінчаста «механіка» або «робот».
У «базі» кросовер має шість подушок безпеки, антиблокувальну систему гальм (ABS), кондиціонер та простеньку цифрову «приладку». У дорожчих комплектаціях є система стабілізації, мультимедіа з 8-дюймовим екраном, штатна навігація, клімат-контроль, камера заднього огляду, люк у даху, круїз-контроль, кнопка запуску двигуна і сучасний відеореєстратор.
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