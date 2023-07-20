Новий бюджетний кросовер Hyundai б'є рекорди продажів (фото) — Finance.ua

Новий бюджетний кросовер Hyundai б'є рекорди продажів (фото) 20.07.2023, 01:19 — Фондовий ринок

Новий бюджетний кросовер Hyundai б'є рекорди продажів (фото)

Новий компактний кросовер Hyundai Exter, оцінений у базовій версії приблизно у 7,3 тис. доларів, виявився дуже успішним в Індії. За короткий термін місцеві дилери Huyundai зібрали вже понад 16 тис. замовлень на автівку.

Як передає MMR , про це повідомляє портал Autocar India

За словами головного операційного директора індійського підрозділу Hyundai Таруна Гарга, на новий Hyundai Exter надходить в середньому по 1800 замовлень на день. Водночас термін очікування на авто розтягнувся аж на 12 тижнів.

Нагадаємо, Hyundai Exter — це стилізований під кросовер п’ятидверний хетчбек. Маючи в основі просту платформу від Hyundai Grand i10 Nios та Hyundai Aura, він має лише передній привід та єдиний чотирициліндровий атмосферний двигун з робочим об'ємом 1,2 літра. Автомобіль доступний у бензиновій та біпаливній версіях потужністю 83 та 69 кінських сил відповідно. Трансмісія — п’ятиступінчаста «механіка» або «робот».

У «базі» кросовер має шість подушок безпеки, антиблокувальну систему гальм (ABS), кондиціонер та простеньку цифрову «приладку». У дорожчих комплектаціях є система стабілізації, мультимедіа з 8-дюймовим екраном, штатна навігація, клімат-контроль, камера заднього огляду, люк у даху, круїз-контроль, кнопка запуску двигуна і сучасний відеореєстратор.

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