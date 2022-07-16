Новий автомобіль марки SsangYong (фото) — Finance.ua

Новий автомобіль марки SsangYong (фото) Вчора 05:39 — Технології&Авто

У Південній Кореї фотошпигуни помітили нову модель кросовера SsangYong, про яку сам виробник поки що нічого не повідомляв. За їхніми словами, йдеться про новинку під назвою Torres, ескізи якої вже поширили у мережі.

Можна припустити, що автовиробник готується до випуску чергової моделі, але зараз марка перебуває у тяжкому фінансовому становищі. У цій ситуації презентувати нові моделі можна вкрай рідко.

Найімовірніше, фотошпигунам попалася нова модифікація Torres. За рахунок зміненого екстер’єру, її, найімовірніше, позиціонуватимуть як позашляхове виконання. Фахівці Autohome відзначають, що знімок було зроблено у дизайн-студії SsangYong. Існує можливість того, що машина може бути одним з повнорозмірних макетів, пробою дизайну. У результаті корейці зупинилися на лівому варіанті Торреса, а від правого відмовилися.

Нагадаємо, інтереси SsangYong Motor в Україні представляла автомобільна компанія «АІС», яка на базі Кременчуцького автозбирального заводу здійснювала крупновузлову зборку автомобілів SsangYong, зокрема Kyron, Actyon, Korando, Rexton.

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