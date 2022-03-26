Нові санкції: інтернет-холдинг VK залишився без доступу до серверів Microsoft, а додатки кількох російських банків більше недоступні у Play Market — Finance.ua
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Нові санкції: інтернет-холдинг VK залишився без доступу до серверів Microsoft, а додатки кількох російських банків більше недоступні у Play Market

26.03.2022, 23:00Фондовий ринок
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Дедалі більше міжнародних компаній та сервісів відмовляються співпрацювати з росією після нападу на Україну. Apple та Google розірвали зв’язки з російськими платіжними картками «Мир». Apple видаляє картки «Мир» як опцію у Apple Pay.
«Очікується, що Apple видалить із сервісу вже наявні картки найближчими днями. Тим часом Google призупинив пілотний план, який дозволить клієнтам використовувати картки „Мир“ у Google Pay у Росії. Про це повідомляє The Wall Street Journal», — повідомив на своєму Telegram-каналі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Крім того, компанія Terrasoft назавжди йде з ринків росії та білорусі. Вона інвестувала на підтримку української армії та волонтерські проекти понад 10 млн грн.
Російський інтернет-холдинг VK, у минулому Mail.ru Group, залишився без доступу до серверів Microsoft. Це спричинило проблеми роботи поштового сервісу Mail.ru. Користувачі вже не можуть переглядати файли, прикріплені до повідомлень.
Російський кіберспортивний клуб Team Spirit (чемпіони світу з Dota 2) переїжджають із Москви до Белграду. Команда також відмовляється від розширення інфраструктури у Москві.
Додатки «ВТБ Онлайн», «Промсвязьбанк», «ФК Откритіє» та «Новікомбанк» стали недоступні для завантаження в Play Market. Однак якщо програма була завантажена раніше, вона працює без змін.
Компанія Schlumberger, що займається розробкою технологічних та цифрових рішень для енергетичної сфери, також призупинила нові інвестиції в рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: ITC.ua
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