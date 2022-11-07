Нові пропозиції кешбеку ПУМБ у листопаді — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Нові пропозиції кешбеку ПУМБ у листопаді Вчора 14:16 — Фінтех і Картки

Нові пропозиції кешбеку ПУМБ у листопаді

Цього листопада ПУМБ приготував нові, цікаві та корисні пропозиції кешбеку для клієнтів.

У мобільному додатку ПУМБ Online вже доступні нові партнерські пропозиції:

Multiplex — 3% на всі квитки у кіно на сайті, в мобільному застосунку чи у касі (кешбек не нараховується за оплати у барі кінотеатру)

Teahouse — 20% на купівлю чаю, кави, какао, посуду і подарунків на сайті Teahouse.ua

Також продовжується дія кешбеку від інших партнерів:

MOYO — 1% кешбеку на всі товари на сайті та у магазинах мережі

Intertop Fashionshop* — 6% кешбеку на весь асортимент на сайті та у додатку

Київстар ТБ** — 50% кешбеку за оплату пакету Преміум HD на 6 місяців

MasterZoo — 5% кешбеку на товари для домашніх улюбленців на сайті

Flowers.ua — 15% кешбеку на замовлення у мобільному застосунку

Adonis — 3% кешбеку на всі послуги у багатопрофільному медичному центрі для дітей і дорослих

Страхування — 10% кешбеку за оформлення Автоцивілки або Зеленої карти на сайті ПУМБ

BS-Partner — 5% кешбеку на техніку Bosch та Siemens

Sat.ua — 5% кешбеку на послуги перевезення вантажів

Більше інформації щодо партнерських пропозицій — у ПУМБ Online. Максимальна сума кешбеку від партнерів залежить від умов пропозиції кожного з них.

Також у листопаді банк продовжив дію кешбеку на комунальні послуги та додав нову категорію — громадський транспорт*.

Для підключення кешбеку необхідно перейти у вкладку «Більше» додатку ПУМБ Online, далі — «Кешбек» та обрати пропозиції від партнерів та банку.

Мінімальна сума для виводу кешбеку — 100 грн. Утримується податок у розмірі 19,5%. Нагадуємо, що загальна сума накопичень за місяць складається з суми кешбеку від банку та від партнерів. Клієнти банку можуть обирати будь-які цікаві їм пропозиції, аби отримати максимальну кількість винагород.

Більше про кешбек читайте за посиланням

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*Умови кешбеку є персональними та можуть відрізнятися у клієнтів банку.

**Доступний тільки для існуючих клієнтів банку, які не є користувачами мобільного зв’язку від Київстар.

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