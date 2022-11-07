Нові пропозиції кешбеку ПУМБ у листопаді — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Нові пропозиції кешбеку ПУМБ у листопаді

Фінтех і Картки
257
Нові пропозиції кешбеку ПУМБ у листопаді
Нові пропозиції кешбеку ПУМБ у листопаді
Цього листопада ПУМБ приготував нові, цікаві та корисні пропозиції кешбеку для клієнтів.
У мобільному додатку ПУМБ Online вже доступні нові партнерські пропозиції:
  • Multiplex — 3% на всі квитки у кіно на сайті, в мобільному застосунку чи у касі (кешбек не нараховується за оплати у барі кінотеатру)
  • Teahouse — 20% на купівлю чаю, кави, какао, посуду і подарунків на сайті Teahouse.ua
Також продовжується дія кешбеку від інших партнерів:
  • MOYO — 1% кешбеку на всі товари на сайті та у магазинах мережі
  • Intertop Fashionshop* — 6% кешбеку на весь асортимент на сайті та у додатку
  • Київстар ТБ** — 50% кешбеку за оплату пакету Преміум HD на 6 місяців
  • MasterZoo — 5% кешбеку на товари для домашніх улюбленців на сайті
  • Flowers.ua — 15% кешбеку на замовлення у мобільному застосунку
  • Adonis — 3% кешбеку на всі послуги у багатопрофільному медичному центрі для дітей і дорослих
  • Страхування — 10% кешбеку за оформлення Автоцивілки або Зеленої карти на сайті ПУМБ
  • BS-Partner — 5% кешбеку на техніку Bosch та Siemens
  • Sat.ua — 5% кешбеку на послуги перевезення вантажів
Більше інформації щодо партнерських пропозицій — у ПУМБ Online. Максимальна сума кешбеку від партнерів залежить від умов пропозиції кожного з них.
Також у листопаді банк продовжив дію кешбеку на комунальні послуги та додав нову категорію — громадський транспорт*.
Для підключення кешбеку необхідно перейти у вкладку «Більше» додатку ПУМБ Online, далі — «Кешбек» та обрати пропозиції від партнерів та банку.
Мінімальна сума для виводу кешбеку — 100 грн. Утримується податок у розмірі 19,5%. Нагадуємо, що загальна сума накопичень за місяць складається з суми кешбеку від банку та від партнерів. Клієнти банку можуть обирати будь-які цікаві їм пропозиції, аби отримати максимальну кількість винагород.
Більше про кешбек читайте за посиланням.
__________________________________________
*Умови кешбеку є персональними та можуть відрізнятися у клієнтів банку.
**Доступний тільки для існуючих клієнтів банку, які не є користувачами мобільного зв’язку від Київстар.
За матеріалами:
ПУМБ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.