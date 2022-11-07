Нові пропозиції кешбеку ПУМБ у листопаді — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Нові пропозиції кешбеку ПУМБ у листопаді
Цього листопада ПУМБ приготував нові, цікаві та корисні пропозиції кешбеку для клієнтів.
У мобільному додатку ПУМБ Online вже доступні нові партнерські пропозиції:
- Multiplex — 3% на всі квитки у кіно на сайті, в мобільному застосунку чи у касі (кешбек не нараховується за оплати у барі кінотеатру)
- Teahouse — 20% на купівлю чаю, кави, какао, посуду і подарунків на сайті Teahouse.ua
Також продовжується дія кешбеку від інших партнерів:
- MOYO — 1% кешбеку на всі товари на сайті та у магазинах мережі
- Intertop Fashionshop* — 6% кешбеку на весь асортимент на сайті та у додатку
- Київстар ТБ** — 50% кешбеку за оплату пакету Преміум HD на 6 місяців
- MasterZoo — 5% кешбеку на товари для домашніх улюбленців на сайті
- Flowers.ua — 15% кешбеку на замовлення у мобільному застосунку
- Adonis — 3% кешбеку на всі послуги у багатопрофільному медичному центрі для дітей і дорослих
- Страхування — 10% кешбеку за оформлення Автоцивілки або Зеленої карти на сайті ПУМБ
- BS-Partner — 5% кешбеку на техніку Bosch та Siemens
- Sat.ua — 5% кешбеку на послуги перевезення вантажів
Більше інформації щодо партнерських пропозицій — у ПУМБ Online. Максимальна сума кешбеку від партнерів залежить від умов пропозиції кожного з них.
Також у листопаді банк продовжив дію кешбеку на комунальні послуги та додав нову категорію — громадський транспорт*.
Для підключення кешбеку необхідно перейти у вкладку «Більше» додатку ПУМБ Online, далі — «Кешбек» та обрати пропозиції від партнерів та банку.
Мінімальна сума для виводу кешбеку — 100 грн. Утримується податок у розмірі 19,5%. Нагадуємо, що загальна сума накопичень за місяць складається з суми кешбеку від банку та від партнерів. Клієнти банку можуть обирати будь-які цікаві їм пропозиції, аби отримати максимальну кількість винагород.
Більше про кешбек читайте за посиланням.
__________________________________________
*Умови кешбеку є персональними та можуть відрізнятися у клієнтів банку.
**Доступний тільки для існуючих клієнтів банку, які не є користувачами мобільного зв’язку від Київстар.
Поділитися новиною