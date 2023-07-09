Нові правила у Чехії: куди звертатися українцям, які не можуть орендувати житло — Finance.ua

Нові правила у Чехії: куди звертатися українцям, які не можуть орендувати житло Сьогодні 09:25 — Особисті фінанси

1 липня 2023 набуває чинності закон Lex Ukrajina V , який містить суттєві зміни стосовно правил перебування українців з тимчасовим захистом у Чехії. Зокрема зміни стосуються безкоштовного проживання у так званому екстренному житлі (чеською nouzové ubytování).

Про це пише proukrainu.blesk.cz

Відтепер держава надаватиме безкоштовне житло усім українцям з тимчасовим захистом, лише протягом перших 150 днів після отримання візи. Зверніть увагу: екстренне житло надають у регіонах, не у Празі.

Після 150 днів продовжити проживати безкоштовно можуть лише люди з категорії вразливих осіб. Усі інші мали би почати сплачувати за житло.

Що робити тим, хто після 1 липня не зможе знайти житло, пояснює Крістіна Бенешова — юристка, котра співпрацює з урядом Чехії та національною координаторкою з питань інтеграції та адаптації біженців з України Кларою Шімачковою Лауренчіковою.

Крістіна пояснює: «Про вразливі групи людей дбатиме держава. А ось із невразливими складніше, адже фактично передбачається, що вони самі знайдуть собі житло, адже не мають великих перешкод для того, щоби вийти на ринок праці. Але це не означає, що держава залишить їх зовсім без допомоги. А тепер про те, яку допомогу можна просити».

Надзвичайна негайна допомога

Спеціальний вид одноразової фінансової допомоги від центру зайнятості — чеською mimořádná okamžitá pomoc — призначений до виплати у особливих випадках. Розмір допомоги залежить від конкретних витрат, які необхідно довести.

«Для осіб з України в першу чергу призначена спеціальна гуманітарна допомога. Але якщо я потрапляю у дійсно скрутну ситуацію, наприклад, шукаю житло та знайду квартиру, яку ми можемо оплатити двома домогосподарствами у спільному проживанні, але у нас немає фінансів на оплату застави. У центрі зайнятості є тип фінансової допомоги, яка називається надзвичайною негайною допомогою і фактично вираховується з суми необхідних витрат. Я можу подати до центру зайнятості проект договору оренди і просити про допомогу з оплатою застави» — наводить приклад юристка Крістіна Бенешова.

Надзвичайна неагайна допомога не має чітко визначеного максимального ліміту. Суму допомоги вираховують на основі реальної вартості витрат. «Законом врегульовано, що ці виплати залежать від конкретної суми витрат, які я маю заплатити, і на які наразі не маю коштів».

Повертати виплачену частку не доведеться, адже надзвичайна негайна допомога є різновидом соціальної допомоги, яка виплачується одноразово та не вимагає відшкодування.

Соціальне житло від міст і регіонів після 1 липня

Що робити тим, хто знає, що після 1 липня не зможе орендувати житло і, водночас, не зможе продовжити жити безкоштовно?

Крістіна Бенешова пояснює, що уряд Чехії комунікує з місцевими владами, які мають врегулювати надання стандартного соціального житла на місцях.

Юристка радить почати пошук соціального житла зі звернення до департаменту соціальних служб у міській адміністрації: «Вони володіють інформацією про те, куди направити людину». Також очікується, що міста і регіони будуть публіковати номери гарячих телефонних ліній. На місцях також працюватимуть неприбуткові організації, які консультуватимуть українців. Також можна звернутись до центрів KACPU з проханням надати контакт на службу соціального захисту населення.

Фактично, допомога із розміщенням українців з тимчасовим захистом, які не відносяться до категорії вразливих осіб, відтепер буде надаватись не централізовано на рівні держави, але місцевими владами. А бажаючим отримати соціальне житло доведеться проактивно шукати інформацію про вільні місця для людей, яким загрожує, що вони опиняться на вулиці.

«У ці хвилини всі міста, всі регіони готуються до цієї ситуації. І всі готові шукати хоч якісь проміжні рішення на час, поки не допоможуть цим людям знайти щось більш довготривале» — коментує юристка.

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