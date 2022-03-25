Нові правила трудових відносин під час війни: 60-годинний робочий тиждень і без державних свят — Finance.ua
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Нові правила трудових відносин під час війни: 60-годинний робочий тиждень і без державних свят

Вчора 20:05Особисті фінанси
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Нові правила трудових відносин під час війни: 60-годинний робочий тиждень і без державних святНові правила трудових відносин під час війни: 60-годинний робочий тиждень і без державних свят, pon.org.ua
У четвер, 24 березня, в Україні набрав чинності спеціальний закон, який регулює трудові відносини в Україні на період дії правового режиму воєнного стану.
Як пояснює юристка Ірина Власюк, закон суттєво змінює чинне законодавство про працю, пише Главком.

Зміни, які стосуються оплати праці:

  • Роботодавець не несе відповідальність за невиплату чи невчасну виплату заробітної плати, якщо тільки це зумовлено бойовими діями або іншими обставинами, які виключають можливість зробити виплату.
  • Роботодавець зобов’язаний виплатити нараховану, але не виплачену заробітну плату після відновлення роботи підприємства.
  • Роботодавець та працівник можуть тимчасово призупинити дію трудового договору і повернутися до роботи, коли буде реально можливо надати працівнику роботу.
  • Виплата заробітної плати за час, на який було призупинено дію трудового договору, покладається на рф (очевидно коштом очікуваних репарацій).
  • Роботодавець може зупинити дію окремих положень колективного трудового договору.
  • Страйки заборонені.

Прийом на роботу:

  • Випробувальний строк може застосовуватися до будь-якої категорії працівників.
  • Роботодавець має право заміщати тимчасово відсутнього працівника (у зв’язку з відпусткою, хворобою, евакуацією, простоєм або такого, який пропав безвісти) новими працівниками й укладати з ними строкові трудові договори.
  • Працівники можуть залучатися роботодавцем для відвернення або ліквідації наслідків бойових дій.

Звільнення з роботи:

  • Працівник не може звільнитися за власною ініціативою, якщо його було залучено до суспільно-корисних робіт чи до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури, навіть якщо підприємство розташоване у районах, де проходять бойові дії.
  • Роботодавцям дозволено звільняти працівників, які тимчасово непрацездатні або знаходяться у відпустці (крім декретної відпустки) у день закінчення відпустки чи тимчасової непрацездатності.

Робочий час:

  • Тривалість робочого часу збільшено до 60 годин на тиждень замість 40.
  • Не обмежується тривалість понаднормової роботи.
  • Час початку і закінчення роботи (зміни) визначається роботодавцем.
  • Військове командування може встановлювати 6-денний робочий тиждень.

Час відпочинку:

  • Вихідні на час державних свят не надаються.
  • Щотижневий безперервний вихідний може бути скорочений до 24 годин.
  • Можна залучати працівників до роботи у вихідний день.
  • Роботодавець може відмовити у наданні відпустки (крім декретної) працівнику об’єкта критичної інфраструктури.

Праця жінок:

  • Жінок можна залучати до важких, шкідливих, небезпечних та підземних робіт.
  • За їхньою згодою, працівники з дітьми можуть працювати вночі, у вихідні дні, понаднормово, відправлятися у відрядження.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Главком
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