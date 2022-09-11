Нові правила купівлі валюти: як зміниться курс долара — Finance.ua

Нові правила купівлі валюти: як зміниться курс долара Вчора 17:00 — Валюта

Нові правила купівлі валюти: як зміниться курс долара

Дефіцит готівкової валюти, який банки та клієнти констатують в Україні вже кілька місяців поспіль, схоже, скоро буде ліквідовано. У Національному банку ухвалили постанову № 197 , зміст якої — у збільшенні пропозиції готівкової валюти у касах банків.

Нові правила вже діють із 6 вересня, пише Фокус.

За оцінками НБУ, розширення пропозиції готівкової валюти сприятиме стабілізації ситуації у готівковому сегменті валютного ринку і не вплине на міжнародні резерви України. Питання збереження золотовалютних резервів за умов високого попиту валюту дуже важливий. Станом на 1 вересня 2022 року міжнародні резерви України становили $25,436 млрд. Всього з 1 січня по 1 вересня резерви скоротилися на $3,65 млрд.

Одне з головних нововведень, затверджених Нацбанком, — обсяг готівкової валюти, який банк може запропонувати населенню через каси, тепер включатиме весь обсяг придбаної ним з 13 квітня 2022 року у громадян безготівкової валюти, а не половини від нього.

Провідний експерт департаменту казначейства та фінансових установ ОТП Банк у Антон Курінний вважає, що це рішення має збільшити обсяг валюти на продаж через каси банку, а також трохи знизити котирування курсу долара на готівковому ринку — повернути готівку нижче 40 USDUAH.

«Побачимо, чи достатньо цього рішення для зміцнення готівкового курсу гривні. Ми вважаємо, що ринок має повернутися з 40,80-41,10 USDUAH до 39,50-40,00 USDUAH, завдяки цьому рішенню», — зазначив Курінний.

Ганна Золотько, директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банк у, також впевнена, що згаданий захід Нацбанку розширить пропозицію готівкової валюти банками та посилить конкуренцію на ринку. Отже, на її думку, цілком імовірно, що найближчими кількома тижнями курс на готівковому ринку відійде в коридор 40,1-40,7 USDUAH.

Фокус За матеріалами:

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