Нові «права» кожні 5-10 років: до закону хочуть внести важливу зміну — петиція — Finance.ua

Нові «права» кожні 5-10 років: до закону хочуть внести важливу зміну — петиція Вчора 17:00 — Особисті фінанси

Важливі зміни хочуть внести до законопроєкту № 8082, який передбачає введення в Україні терміну дії водійських посвідчень від 5 до 10 років. На сайті офіційного представника Президента України з’явилася петиція № 22/165704-еп з проханням не поширювати положення законопроекту № 8082 на «права», видані до його прийняття.

Автори петиції стверджують, що багато українських водіїв не хочуть отримувати нові права кожні 10 років. Тому він просив, щоб положення Закону 8082 не застосовувалися до водійських прав, виданих до його проходження.

Нагадаємо, законопроєкт зареєстровано у Верховній Раді у вересні 2022 року. Його ініціатор — прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Законопроект наразі розглядає парламентський комітет з питань транспорту та інфраструктури.

У пояснювальній записці до законопроекту № 8082 йдеться про те, що Україні необхідно імплементувати угоду про асоціацію з ЄС щодо безпеки дорожнього руху.

Тому рекомендовано, щоб водійське посвідчення було дійсне 5-10 років залежно від категорії МС. Крім того, рекомендується визначити умови для здійснення управління традиційними знаннями (наприклад, умови складання іспиту).

На момент написання петиції № 22/165704-еп підписали лише 64 особи. Проте збір підписів триватиме ще 73 дні. Щоб петиція була розглянута президентом Володимиром Зеленським, вона має набрати 25 тисяч підписів.

Довідка Finance.ua:

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт «Про внесення змін до Закону України „Про дорожній рух“ щодо імплементації законодавства», яким пропонується суттєво скоротити строк дії водійських посвідчень;

сервісні Центри МВС працюють за принципом екстериторіальності. Відновити документи, скласти іспит або обміняти водйське посвідчення тепер можна в будь-якому населеному пункті;

в Україні пропонують складати іспит з теорії водіння для отримання посвідчення водія без обов’язкової підготовки в автошколі. Тобто готуватись до такого тестування можуть дозволити самостійно.

До речі, на Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.

MMR За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.