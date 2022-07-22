Нові ліміти на валютні операції за кордоном не загрожують діяльності волонтерів – НБУ — Finance.ua
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Нові ліміти на валютні операції за кордоном не загрожують діяльності волонтерів – НБУ

Валюта
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Нові ліміти на валютні операції за кордоном не загрожують діяльності волонтерів – НБУ
Нові ліміти на валютні операції за кордоном не загрожують діяльності волонтерів – НБУ
Нові ліміти на валютні операції за кордоном не загрожують діяльності волонтерів.
Про це повідомила пресслужба регулятора у Фейсбуці.
У Нацбанку наголошують, що встановлення ліміту — це один із дієвих способів зберегти валютні резерви, які є необхідним підґрунтям, щоб вистояти в цій війні, враховуючи значні потреби країни у валюті, та повоєнного відновлення.
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«Національний банк, ураховуючи запити волонтерів, ще на початку квітня запровадив послаблення для волонтерів. Так, фізичні особи можуть купувати та перераховувати іноземну валюту для купівлі товарів оборонного призначення за кордоном у межах щомісячного ліміту в розмірі 400 тис. грн в еквіваленті», — йдеться у повідомленні.
До таких товарів належать більшість із тих, що постачаються волонтерами: бронежилети, каски, шоломи, прилади для слідкування, безпілотні літальні апарати, спальні мішки, каремати та засоби для надання домедичної допомоги тощо.
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Також в НБУ підкреслюють, що регулятор не встановлював жодних обмежень на перерахування валюти з рахунків благодійних фондів або будь-яких інших юридичних осіб з метою закупівлі будь-яких товарів волонтерської допомоги.
Запрошуємо прийняти участь у Валютному форуму 2022. Поговоримо про курсові прогнози та особливості ведення ЗЕД під час війни.
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За матеріалами:
Укрінформ
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