Нові ліміти на валютні операції за кордоном не загрожують діяльності волонтерів – НБУ — Finance.ua

Нові ліміти на валютні операції за кордоном не загрожують діяльності волонтерів – НБУ Вчора 13:33 — Валюта

Нові ліміти на валютні операції за кордоном не загрожують діяльності волонтерів – НБУ

Нові ліміти на валютні операції за кордоном не загрожують діяльності волонтерів.

Про це повідомила пресслужба регулятора у Фейсбуці

У Нацбанку наголошують, що встановлення ліміту — це один із дієвих способів зберегти валютні резерви, які є необхідним підґрунтям, щоб вистояти в цій війні, враховуючи значні потреби країни у валюті, та повоєнного відновлення.

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«Національний банк, ураховуючи запити волонтерів, ще на початку квітня запровадив послаблення для волонтерів. Так, фізичні особи можуть купувати та перераховувати іноземну валюту для купівлі товарів оборонного призначення за кордоном у межах щомісячного ліміту в розмірі 400 тис. грн в еквіваленті», — йдеться у повідомленні.

До таких товарів належать більшість із тих, що постачаються волонтерами: бронежилети, каски, шоломи, прилади для слідкування, безпілотні літальні апарати, спальні мішки, каремати та засоби для надання домедичної допомоги тощо.

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Також в НБУ підкреслюють, що регулятор не встановлював жодних обмежень на перерахування валюти з рахунків благодійних фондів або будь-яких інших юридичних осіб з метою закупівлі будь-яких товарів волонтерської допомоги.

Запрошуємо прийняти участь у Валютному форуму 2022. Поговоримо про курсові прогнози та особливості ведення ЗЕД під час війни.

Укрінформ За матеріалами:

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