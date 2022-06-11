Нові електронні реєстри допоможуть захистити право власності на нерухомість, — Шуляк — Finance.ua
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Нові електронні реєстри допоможуть захистити право власності на нерухомість, — Шуляк

Вчора 10:14Нерухомість
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В Україні планують створити три нові електронні реєстри, які допоможуть захистити право власності на нерухомість.
Про це повідомляє голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.
«Ми готуємо до розгляду профільного комітету законопроект № 7398, який передбачає створення трьох нових електронних реєстрів. Вони дозволять власникам захиститися від шахрайства, а державі — контролювати оподаткування нерухомого майна», — пояснила Шуляк.
За її словами, це допоможе розв’язати наявні проблеми, пов’язані з обліком нерухомості, створити передумови для захисту права власності на об’єкти нерухомого майна та вдосконалити системи оподаткування.
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Окрім того, реєстри стануть важливим ресурсом для ДСНС.
Зокрема, це буде Єдиний державний реєстр будівель та споруд, Єдиний державний реєстр адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад. Всі вони діятимуть у складі Єдиної державної електронної інформаційної системи у сфері будівництва.
«Якщо виникнуть суперечності між даними, інформація з цих реєстрів матиме пріоритет. Крім того, нові реєстри вдосконалять процедуру реєстрації місця проживання та оподаткування нерухомого майна», — сказала Шуляк.
За матеріалами: РБК-Україна
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