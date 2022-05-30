Нові електронні формати податкової накладної — Finance.ua

Нові електронні формати податкової накладної

Вчора 13:33 — Казна та Політика

Державна податкова служба України повідомляє про оновлення до спеціалізованого клієнтського програмного забезпечення для формування та подання звітності до «Єдиного вікна подання електронної звітності» до версії 1.30.7.0 станом на 27.05.2022 р.

Цей комплект програмного забезпечення включає в себе зміни та доповнення з 31.12.2021 р. по 27.05.2022 р. включно та встановлюється тільки на релізи Системи версії 1.30. При цьому всі персональні довідники та налаштування користувача залишаються незмінними.

До версії 1.30.7.0 наразі додано такі нові документи:

— F/J 1201013 — Податкова накладна;

— F/J 1201113 — Додаток 1 до податкової накладної. Додаток до податкової накладної;

— F/J 1201213 — Додаток 2 до податкової накладної. Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної.

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