Нова Зеландія запровадила нові санкції проти росії — Finance.ua

Нова Зеландія запровадила нові санкції проти росії Вчора 15:32 — Казна та Політика

Нова Зеландія запровадила нові санкції проти росії

Уряд Нової Зеландії запровадив нові обмежувальні заходи проти росії за її повномасштабну агресію проти України.

Про це повідомляє 1News.co.nz

«Ми запровадили санкції проти 14 осіб і семи організацій у рамках нашої постійної підтримки України. До санкційного списку увійшли військовослужбовці, оборонні компанії та керівники російськіх медіа каналів з поширення дезінформації, а також воєнізована організація та її старше командування. Серед них керівники та акціонери компаній, які розробляють і виробляють ракети та вогнепальну зброю, а також члени неонацистських воєнізованих угруповань, пов’язаних з групою найманців «вагнера», — йдеться у заяві глави МЗС Нової Зеландії Нанаї Махути.

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Вона додала, що запроваджуючи нові санкції Нова Зеландія чітко дає зрозуміти, що засуджує тих, хто відіграє роль у сприянні незаконним і невиправданим діям росії в Україні.

«Постійні повідомлення про невибіркові атаки та завдану значну шкоду цивільним об’єктам з боку збройних сил росії в Україні викликають глибоке занепокоєння», — йдеться у заяві.

Список санкцій Нової Зеландії проти рф включає вже понад 1200 фізичних та юридичних осіб.

Як повідомляє пресслужба Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, під санкції у Новій Зеландії потрапили російська інформаційна агенція «інфорос» та кримське видання «newsfront».

Нагадаємо, 11 жовтня уряд Нової Зеландії запровадив нові обмежувальні заходи проти росії за її вторгнення в Україну, а також спробу анексії декількох українських регіонів.

Укрінформ За матеріалами:

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