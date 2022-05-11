Нова Зеландія запровадила нові санкції проти рф: за дезінформацію за кібератаки на Україну — Finance.ua
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Нова Зеландія запровадила нові санкції проти рф: за дезінформацію за кібератаки на Україну

Вчора 11:12
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Нова Зеландія оголосила про нові санкції проти рф — проти дезінформації та відповідальних за кібератаки на Україну.
Про це йдеться у заяві глави МЗС країни Нанаї Махути.
«Нова Зеландія продовжує однозначно засуджувати невиправданий та незаконний напад росії на Україну», — наголосила Махута.
«Пропагандистська машина президента путіна працює повним ходом, поширюючи брехню і неправдиву інформацію, щоб виправдати незаконне вторгнення росії. Сьогоднішнє оголошення відображає наше повне неприйняття наративу путіна та його спроби ввести в оману міжнародне співтовариство», — додала вона.
Цей раунд санкцій спрямований проти 8 осіб та організацій, причетних до кампанії з дезінформації путіна, а також кібератак на Україну.
«Він ґрунтується на попередніх санкціях Нової Зеландії проти пропагандистів та розширює наш список санкцій, включаючи горезвісну „ферму тролів“, представника міністерства оборони росії та інших», — пояснили у міністерстві.
"Поряд із військовим вторгненням росії, путін використовує цифровий простір як зброю у своїй війні проти України. Українці зазнають нескінчених кібератак з боку росії.
Сьогоднішні санкції — це наші перші санкції, які спрямовані проти зловмисної кіберактивності росії та відображають нашу відданість реагувати на агресію путіна на всіх фронтах", — наголосила Махута.
Під санкції потрапив офіційний представник Міноборони рф Ігор Конашенков, президент медіахолдингу «Червона зірка» Олексій Піманов, співзасновник кримського інформагентства NewsFront Михайло Синелін та гендиректор «ВДТРК» Олег Добродєєв.
Також у списку — 85-й головний центр спеціальної служби Головного управління Генштабу рф, «Головний центр спеціальних технологій», «Агентство інтернет-досліджень» та начальник військової розвідки рф Ігор Костюков.

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За матеріалами: Економічна Правда
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