Нова Зеландія запровадила нові санкції проти рф: за дезінформацію за кібератаки на Україну — Finance.ua

Нова Зеландія запровадила нові санкції проти рф: за дезінформацію за кібератаки на Україну

Вчора 11:12

Нова Зеландія оголосила про нові санкції проти рф — проти дезінформації та відповідальних за кібератаки на Україну.

Про це йдеться у заяві глави МЗС країни Нанаї Махути.

«Нова Зеландія продовжує однозначно засуджувати невиправданий та незаконний напад росії на Україну», — наголосила Махута.

«Пропагандистська машина президента путіна працює повним ходом, поширюючи брехню і неправдиву інформацію, щоб виправдати незаконне вторгнення росії. Сьогоднішнє оголошення відображає наше повне неприйняття наративу путіна та його спроби ввести в оману міжнародне співтовариство», — додала вона.

Цей раунд санкцій спрямований проти 8 осіб та організацій, причетних до кампанії з дезінформації путіна, а також кібератак на Україну.

«Він ґрунтується на попередніх санкціях Нової Зеландії проти пропагандистів та розширює наш список санкцій, включаючи горезвісну „ферму тролів“, представника міністерства оборони росії та інших», — пояснили у міністерстві.

"Поряд із військовим вторгненням росії, путін використовує цифровий простір як зброю у своїй війні проти України. Українці зазнають нескінчених кібератак з боку росії.

Сьогоднішні санкції — це наші перші санкції, які спрямовані проти зловмисної кіберактивності росії та відображають нашу відданість реагувати на агресію путіна на всіх фронтах", — наголосила Махута.

Під санкції потрапив офіційний представник Міноборони рф Ігор Конашенков, президент медіахолдингу «Червона зірка» Олексій Піманов, співзасновник кримського інформагентства NewsFront Михайло Синелін та гендиректор «ВДТРК» Олег Добродєєв.

Також у списку — 85-й головний центр спеціальної служби Головного управління Генштабу рф, «Головний центр спеціальних технологій», «Агентство інтернет-досліджень» та начальник військової розвідки рф Ігор Костюков.

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