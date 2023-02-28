Нова послуга у відділеннях ПУМБ - перекази MoneyGram у гривні по Україні — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Нова послуга у відділеннях ПУМБ - перекази MoneyGram у гривні по Україні Сьогодні 15:29 — Особисті фінанси

Нова послуга у відділеннях ПУМБ - перекази MoneyGram у гривні по Україні

У відділеннях Першого Українського Міжнародного Банку ( ПУМБ ) доступна нова послуга — переказ коштів по Україні у гривні через MoneyGram. Сервіс працює на території усієї країни окрім тимчасово окупованих територій.

Відправку/виплату переказу MoneyGram можна здійснити у будь-якому відділенні ПУМБ. Також, виплату переказу можна здійснити через гарячу лінію банка (оператор допоможе зарахувати на рахунок клієнта переказ MoneyGram до $2000 в еквіваленті) або у мобільному додатку ПУМБ Online (розділ «Платежі» -> «Міжнародні перекази»-> «MoneyGram»).

Нагадуємо, що клієнти ПУМБ можуть отримати грошову допомогу від міжнародних організацій організацій (ООН, Червоний Хрест) у мобільному додатку ПУМБ Online (міжнародні системи переказів Western Union та MoneyGram), за допомогою оператора гарячої лінії (переказ MoneyGram) або у найближчому відділенні ПУМБ (Western Union та MoneyGram)

Зручно, швидко та надійно пересилайте гроші по Україні своїм рідним та друзям.

Більше інформації про міжнародні перекази — у розділі «Грошові перекази»

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