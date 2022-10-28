Нова пошта відновила роботу у 2 містах Донецької області — Finance.ua
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Нова пошта відновила роботу у 2 містах Донецької області

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Компанія «Нова пошта» запрацювала на деокупованих територіях Донецької області 2 тижні тому і за цей час доставила 1500 посилок до Лимана та Святогірська. Про це повідомляє прес-служба компанії.
У Лимані мобільне відділення працює з понеділка до п’ятниці з 11:30 до 13:30 по вул. Свободи, а у Святогірську — у понеділок, середу та п’ятницю, з 14:30 біля відділення № 1 на вул. Шевченка, а згодом до 16:00 за адресою вул. Зарічна (біля Лаври).
До війни в Лимані працювало 3 відділення «Нової пошти», але всі вони були зруйновані та пограбовані. Вже розпочато відновлювальні роботи, щоб за тиждень відкрити у Лимані вже стаціонарне відділення з повним переліком довоєнних послуг. Зараз компанія щодня доставляє до міста близько 70 посилок із продуктами, одягом та необхідними речами.
Жителям деокупованих міст доступне відправлення та отримання посилок до 10 кг. Сплатити послуги можна готівкою через мобільний додаток «Нової пошти» або надіслати посилку за рахунок одержувача.
Нагадаємо, «Нова пошта» розробила нові мобільні відділення, які можуть працювати на деокупованих територіях, без підключення до електроенергії. Перше таке відділення вже відкрили у смт Рогань Харківської області.
За матеріалами:
УБР
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