"Нова пошта" відновила роботу 50% відділень — Finance.ua

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"Нова пошта" відновила роботу 50% відділень

Вчора 03:40Особисті фінанси
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"Нова пошта" відновила роботу 50% відділень"Нова пошта" відновила роботу 50% відділень
Компанія «Нова пошта» відновила роботу половини точок прийому/видачі відправлень.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
За останні дні запрацювали ще 160 відділень у Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській, Хмельницькій, Чернігівській, Житомирській та Харківській областях, а також у Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській та Рівненській областях.
Лідером за кількістю працюючих відділень залишаються Київська (407 відділень) та Івано-Франківська області (402 відділення).
Повністю мережа відділень запрацювала у Чернівцях, Хмельницькому і Тернополі.
Загалом у компанії вже відкрито 11,5 тисячі точок сервісу: працюють 4,1 тис відділень, 7,6 тис вуличних поштоматів, а також кур’єрська доставка та забір у 6,1 тис населених пунктах.
У відкритих відділеннях можна надіслати/одержати посилки Україною та за кордон. До 31 травня за спеціальним тарифом можна відправляти особисті речі Україною у валізах чи коробках до 30 кг — за 120 грн.
У «Новій пошті» також доступні всі фінансові послуги: фінансові перекази RIA та Western Union, зняття готівки, поповнення мобільного номера тощо.
За матеріалами: Економічна Правда
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