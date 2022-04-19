"Нова пошта" відновила кур'єрську доставку та забір у всій Київській області — Finance.ua
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"Нова пошта" відновила кур'єрську доставку та забір у всій Київській області

Вчора 16:06Особисті фінанси
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Логістична компанія «Нова пошта» відновила кур’єрську доставку та забір у всій Київській області.
Кому стала доступна послуга? Жителі Бучі, Ірпеня, Стоянки, Гостомеля, Макарова та Макарівського району можуть скористатися послугою кур’єрського забору та доставки «Нової пошти» і замовляти всі необхідні речі через інтернет-магазини.
«Кур’єра на забір вашого товару можна викликати у зручне місце, а одержувач посилки зможе отримати її, де йому зручно — у відділенні, поштоматі або за адресою», — повідомила компанія.
Графік. Послугу на виклик кур’єра можна оформити з 10 до 16 години щодня. Граничний час оформлення заявки на виклик кур’єра є індивідуальним для кожного населеного пункту.
Кур’єрська доставка працюватиме щодня без вихідних.
Важливо:
  • кур’єрська доставка не працюватиме у комендантську годину;
  • під час оголошення повітряної тривоги кур’єри зупинятимуться та заходитимуть до безпечних укриттів;
  • час доставки може зміщуватися на добу-дві залежно від ситуації з безпекою в регіоні.
У компанії також повідомили, що наразі працюють 4 300 її відділень, 7 600 поштоматів, а кур’єрська доставка доступна у 6 200 населених пунктах України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.ua
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