"Нова пошта" відновила кур'єрську доставку та забір у всій Київській області — Finance.ua

"Нова пошта" відновила кур'єрську доставку та забір у всій Київській області

Вчора 16:06 — Особисті фінанси

Логістична компанія «Нова пошта» відновила кур’єрську доставку та забір у всій Київській області.

Кому стала доступна послуга? Жителі Бучі, Ірпеня, Стоянки, Гостомеля, Макарова та Макарівського району можуть скористатися послугою кур’єрського забору та доставки «Нової пошти» і замовляти всі необхідні речі через інтернет-магазини.

«Кур’єра на забір вашого товару можна викликати у зручне місце, а одержувач посилки зможе отримати її, де йому зручно — у відділенні, поштоматі або за адресою», — повідомила компанія.

Графік. Послугу на виклик кур’єра можна оформити з 10 до 16 години щодня. Граничний час оформлення заявки на виклик кур’єра є індивідуальним для кожного населеного пункту.

Кур’єрська доставка працюватиме щодня без вихідних.

Важливо:

кур’єрська доставка не працюватиме у комендантську годину;

під час оголошення повітряної тривоги кур’єри зупинятимуться та заходитимуть до безпечних укриттів;

час доставки може зміщуватися на добу-дві залежно від ситуації з безпекою в регіоні.

У компанії також повідомили, що наразі працюють 4 300 її відділень, 7 600 поштоматів, а кур’єрська доставка доступна у 6 200 населених пунктах України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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