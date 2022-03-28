"Нова пошта" відновила доставку в Молдову — Finance.ua

"Нова пошта" відновила доставку в Молдову

Вчора 16:15 — Особисті фінанси

«Нова пошта Глобал», яка входить до групи компаній «Нова пошта», відновила доставку в Молдову.

«Відправити посилки та вантажі у Молдову можна з будь-якого працюючого відділенні Нової пошти або заздалегідь оформити відправлення через особистий кабінет на сайті», — сказано в повідомленні компанії у Facebook.

Тариф на доставку залишився незмінним, його можна розрахувати індивідуально за допомогою залишився незмінним, його можна розрахувати індивідуально за допомогою калькулятора

Як оформити міжнародне відправлення у відділенні:

принести відправлення, але обов’язково у розгорнутому вигляді, щоб зробити його загальний опис відповідно до митного законодавства та встановити оголошену вартість;

назвати країну, місто, індекс та точну адресу, куди потрібно доставити відправлення. А також: ПІБ, контактний телефон та адресу електронної пошти одержувача;

при надсиланні більше однієї позиції клієнту обов’язково зателефонує співробітник Нової пошти Глобал для заповнення інвойсу для митниці.

Нагадуємо, що з відділення можна відправити також і до інших країн світу.

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