"Нова пошта" відновила доставку в Молдову — Finance.ua
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"Нова пошта" відновила доставку в Молдову

Вчора 16:15Особисті фінанси
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«Нова пошта Глобал», яка входить до групи компаній «Нова пошта», відновила доставку в Молдову.
«Відправити посилки та вантажі у Молдову можна з будь-якого працюючого відділенні Нової пошти або заздалегідь оформити відправлення через особистий кабінет на сайті», — сказано в повідомленні компанії у Facebook.
Тариф на доставку залишився незмінним, його можна розрахувати індивідуально за допомогою калькулятора.
Як оформити міжнародне відправлення у відділенні:
  • принести відправлення, але обов’язково у розгорнутому вигляді, щоб зробити його загальний опис відповідно до митного законодавства та встановити оголошену вартість;
  • назвати країну, місто, індекс та точну адресу, куди потрібно доставити відправлення. А також: ПІБ, контактний телефон та адресу електронної пошти одержувача;
  • при надсиланні більше однієї позиції клієнту обов’язково зателефонує співробітник Нової пошти Глобал для заповнення інвойсу для митниці.
Нагадуємо, що з відділення можна відправити також і до інших країн світу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.ua
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