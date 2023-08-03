«Нова пошта» у Литві запустила можливість відправляти посилки кур'єром із домашньої адреси — Finance.ua

«Нова пошта» у Литві запустила можливість відправляти посилки кур'єром із домашньої адреси Сьогодні 15:30 — Особисті фінанси

«Нова пошта» у Литві запустила можливість відправляти посилки кур'єром із домашньої адреси

Клієнти «Нової пошти» у Литві можуть викликати кур'єра на домашню адресу й відправити документи та посилки до 30 кг в Україну.

Про це повідомили в пресслужбі поштового оператора.

Кур'єра можна викликати на будь-яку адресу по всій території Литві: і туди, де ще немає відділень Nova Post, теж.

Виклик платний і коштує 3,5 євро додатково до вартості доставки в Україну. До 13 серпня кожен, хто замовить кур'єра на адресу, отримує знижку 30% на доставку з Литви в Україну у відділення, поштомат або на адресу.

Як викликати кур'єра в Литві:

1. Підготувати та запакувати речі в коробку самостійно.

2. Заповнити заявку на виклик кур'єра на сайті Nova Post, у мобільному застосунку або в бізнес-кабінеті. Важливо: у заявці потрібно заповнити вміст відправлення, оголошену або ринкову вартість кожної речі. Якщо реальна вартість буде відрізнятися від оголошеної, митна служба може зробити переоцінку та нарахувати додаткові митні платежі отримувачу.

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3. Сплатити замовлення онлайн.

4. Отримати на email підтвердження заявки та час прибуття кур'єра.

5. Передати кур'єру відправлення в закритому вигляді. Кур'єр на місці роздрукує і наклеїть маркування на посилку.

Відстежити відправлення можна через трекінг на сайті та в мобільному застосунку «Нової пошти».

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