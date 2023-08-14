Нова пошта та найбільший виробник сталевих канатів в Україні отримали митні пільги — Finance.ua

Нова пошта та найбільший виробник сталевих канатів в Україні отримали митні пільги Сьогодні 20:25 — Казна та Політика

Нова пошта та найбільший виробник сталевих канатів в Україні отримали митні пільги

Ще два представники бізнесу набули статусу авторизованого економічного оператора (АЕО), який надає можливість користуватися перевагами та спрощеннями під час митного оформлення.

Тепер пільгами зможуть користуватися компанії «Нова Пошта Глобал» та «Стальканат», повідомили в Державній митній службі.

На сьогодні в Україні вже є чотири підприємства зі статусом АЕО.

Щоб набути такого статусу, потрібно подати заяву через державний інформаційний портал «Єдине вікно для міжнародної торгівлі». Також можна подати у паперовому вигляді, надіславши на адресу Держмитслужби.

За даними агентства «Інтерфакс-Україна», ПрАТ «Стальканат» є найбільшим виробником сталевих канатів в Україні.

Нагадаємо, 13 липня Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроект 9014−1 щодо використання митних декларацій та електронної транзитної системи Конвенції про процедуру спільного транзиту. Закон вносить зміни до Митного кодексу України. Передбачено пріоритетний пропуск товарів, які було поміщено під процедуру спільного транзиту.

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