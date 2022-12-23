«Нова пошта» показала графік роботи відділень і кур'єрської доставки на свята — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Нова пошта» показала графік роботи відділень і кур'єрської доставки на свята

Фондовий ринок
84
Логістична компанія «Нова пошта» розповіла, як працюватиме під час новорічно-різдвяних свят: зокрема, 25 і 26 грудня відділення працюватимуть за звичайним графіком, а 1 січня — вихідний.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Читайте також
Графік роботи відділень та кур’єрської доставки під час новорічно-різдвяних свят наступний:
25 та 26 грудня — відділення працюватимуть за своїм звичайним графіком.
Місце для вашої реклами
31 грудня — відділення національної мережі відкриються на годину раніше і працюватимуть за графіком суботи.
1 січня — вихідний, тому відділення та кур’єри не працюватимуть. Завантаження посилок у поштомати також не відбуватиметься в цей день, проте заздалегідь завантажені посилки ви зможете отримати.
7 січня — відділення працюватимуть за своїм звичайним розкладом вихідного дня.
У компанії додали, що знайти найближче працююче відділення та дізнатися графік його роботи можна через чат-бот у Telegram або на сайті.

Отримати гроші до зарплати 💰

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.