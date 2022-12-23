«Нова пошта» показала графік роботи відділень і кур'єрської доставки на свята — Finance.ua

«Нова пошта» показала графік роботи відділень і кур'єрської доставки на свята
Логістична компанія «Нова пошта» розповіла, як працюватиме під час новорічно-різдвяних свят: зокрема, 25 і 26 грудня відділення працюватимуть за звичайним графіком, а 1 січня — вихідний.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Графік роботи відділень та кур’єрської доставки під час новорічно-різдвяних свят наступний:
25 та 26 грудня — відділення працюватимуть за своїм звичайним графіком.
31 грудня — відділення національної мережі відкриються на годину раніше і працюватимуть за графіком суботи.
1 січня — вихідний, тому відділення та кур’єри не працюватимуть. Завантаження посилок у поштомати також не відбуватиметься в цей день, проте заздалегідь завантажені посилки ви зможете отримати.
7 січня — відділення працюватимуть за своїм звичайним розкладом вихідного дня.
У компанії додали, що знайти найближче працююче відділення та дізнатися графік його роботи можна через чат-бот у Telegram або на сайті.
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