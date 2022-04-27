«Нова пошта» планує запустити авіакомпанію та побудувати інноваційний термінал в Одесі. На нові проєкти спрямують $100 млн — Finance.ua

«Нова пошта» планує запустити авіакомпанію та побудувати інноваційний термінал в Одесі. На нові проєкти спрямують $100 млн

Вчора 15:46 — Фондовий ринок

«Нова пошта» планує запустити авіакомпанію та побудувати інноваційний термінал в Одесі. На нові проєкти спрямують $100 млн

Поштовий сервіс «Нова пошта» не заморожує інвестиції на 2022 рік. На нові проєкти спрямують близько $100 млн.

Про це в інтервʼю Forbes повідомив співвласник компанії Вʼячеслав Климов.

За його словами, «Нова пошта» має намір запустити у 2022 році авіакомпанію, будівництво сортувального інноваційного термінала в Одесі хочуть відновити вже влітку. До війни вартість будівництва оцінювалася в 1,2 млрд грн.

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Крім того, компанія продовжить відкривати нові відділення та поштомати.

«Будемо активніше розвивати міжнародну доставку. Тим паче, що зараз є попит з боку кількох мільйонів українців, які вимушено виїхали з країни», — сказав Климов.

До війни «Нова пошта» домінувала на ринку доставки. Виторг за 2021 рік зріс більше ніж на 20% порівняно з такою в 2020-му, яку НП завершила з доходом 16,9 млрд грн та чистим прибутком 991 млн грн. 2021 року українці відправили через «Нову пошту» 372 млн посилок (+14%) — у кілька разів більше, ніж через державну Укрпошту. Компанія збільшила бюджет розвитку в півтора раза, до 5 млрд грн, та планувала швидке масштабування.

Збитки поштового сервісу «Нова пошта», спричинені війною, становлять 500 млн грн. Обсяг доставок «Нової пошти» 26 лютого зменшився до 2% від довоєнного рівня.

«Нова пошта» відновила роботу на деокупованій Київщині й відкрила відділення в Бучі, Ірпені, Макарові та Колонщині. До 15 травня компанія планує відкрити всю мережу відділень по Київській області. Минулого тижня компанія також відновила кур’єрську доставку в цьому регіоні.

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