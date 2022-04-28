"Нова пошта" планує розвиватися на міжнародних ринках — Finance.ua

"Нова пошта" планує розвиватися на міжнародних ринках

Вчора 12:17 — Фондовий ринок

"Нова пошта" планує розвиватися на міжнародних ринках

Група компаній «Нова пошта» планує розвиток на ринках Східної Європи, США та Китаю.

«Глобальний розвиток був у нашій стратегії, але війну ми зустріли, маючи лише „НП Молдова“ та „НП Global“, яка обслуговувала доставки зі США, Європи та Китаю до України. Цього явно замало. Ми вивчили цей урок і скоро станемо набагато глобальнішими. З початку березня вивчаємо потенційно цікаві для нас ринки», — сказав засновник та співвласник «Нова пошта» Вячеслав Климов в інтерв’ю українському виданню Forbes.

За його словами, компанія аналізує як ареал розширення Східну Європу — країни, куди поїхали українці. Також, для «Нової пошти» цікаві США та Китай.

«Близько 75% нашої мережі — франчайзі в невеликих населених пунктах. Вони, до речі, продемонстрували надзвичайну стійкість під час цього стресу. Не повірите, але вчора ми давали дозвіл нашим франчайзі відновлювати операції в Донецькій області. Люди готові працювати, навіть коли поруч із ними триває обстріл. Це модель, яка працює, у якій у нас великий досвід, і це один із сценаріїв, з яким ми підемо на нові ринки», — зазначив Климов.

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