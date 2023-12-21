«Нова пошта» оприлюднила графік роботи відділень на різдвяно-новорічні свята — Finance.ua
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«Нова пошта» оприлюднила графік роботи відділень на різдвяно-новорічні свята

Особисті фінанси
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«Нова пошта» оприлюднила графік роботи відділень на різдвяно-новорічні свята
«Нова пошта» оприлюднила графік роботи відділень на різдвяно-новорічні свята
Протягом різдвяно-новорічних свят, а також 1 січня 2024 року відділення «Нової пошти» матимуть певні особливості роботи.
Про це повідомляється на сайті поштового оператора.
У день святкування Різдва, яке цього року офіційно перенесене на 25 грудня, більшість відділень «Нової пошти» працюватимуть за звичайним графіком.
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Напередодні святкування Нового року, 31 грудня, більшість відділень працюватиме за скороченим графіком — з 9:00 до 17:00.
1 січня «Нова пошта» зробила для своїх працівників — вихідним днем.
Водночас деякі відділення матимуть індивідуальний графік. Перевірити точний графік роботи свого відділення можна, завантаживши файл за посиланням.
За матеріалами:
Економічна Правда
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