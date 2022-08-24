Нова мережа нічних поїздів з'єднає понад 200 європейських міст — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Нова мережа нічних поїздів з'єднає понад 200 європейських міст

Особисті фінанси
361
Нова мережа нічних поїздів з'єднає понад 200 європейських міст
Нова мережа нічних поїздів з'єднає понад 200 європейських міст
Трансєвропейська мережа нічних поїздів, що складається з 40 міжнародних ліній далекого прямування, до 2030 року з’єднає понад 200 міст і населених пунктів по всій Європі.
Про це пише SchengenVisaInfo.com.
Відзначається, що розвиток залізничного транспортного сполучення в Європі проводиться в рамках програми зі скорочення шкідливих викидів в атмосферу.
Пасажирів хочуть спонукати пересуватися на далекі відстані на поїздах, а не на літаках, адже, за підрахунками екологів, авіація виробляє майже 14% викидів, що робить її другим за величиною джерелом викидів парникових газів після автомобільного транспорту.
Нагадаємо, в останні кілька років в європейських країнах почали активно вживати різні заходи для «пересаджування» пасажирів з літаків на потяги.
Наприклад, низка країн Європи, серед яких Німеччина, Франція, Нідерланди та Швеція, ще восени 2019 року ініціювали введення загального податку на авіаквитки. Однак через пандемію коронавірусу питання випало з порядку денного.
До літа 2022 року деякі країни почали повертатися до питання стимулювання пасажирів користуватися поїздами. Так, у Німеччині на літо ввели проїзні на потяги по 9 євро. Незважаючи на деякі труднощі в започаткуванні програми, за підсумком уряд країни визнав її успішною.
Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.