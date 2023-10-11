Нова грошова допомога українцям: хто може отримати 4415 грн — Finance.ua

Нова грошова допомога українцям: хто може отримати 4415 грн Сьогодні 20:03 — Особисті фінанси

Українці можуть отримати нову одноразову грошову допомогу у розмірі 4415 гривень від благодійної організації.

Хто може отримати фінансову допомогу

4415 гривень, але він може бути й більшим, якщо прохачі нададуть відповідне документальне обґрунтування. Благодійна організація Дукат / Cash for Refugees виплачує одноразову грошову допомогу українським сім'ям. Базовий розмір допомоги становить, але він може бути й більшим, якщо прохачі нададуть відповідне документальне обґрунтування.

Одноразова грошова виплата надається вдовам/вдівцям з Бучанського району Київської області, які проживають в об'єднаних територіальних громадах:

• Ірпінь;

• Буча;

• Гостомель;

• Бородянка;

• Немішаєве;

• Дмитрівка;

• Макарів.

На допомогу можуть розраховувати ті, хто:

• набув статусу вдови або вдівця після 24 лютого 2022 року;

• утримують дітей до 13 років або літніх людей, старших за 65 років;

• зареєстрований (прописаний) або має статус ВПО на території Бучанського району.

Зверніть увагу, що прохач має відповідати всім трьом критеріям одночасно.

Як подати заявку на отримання грошової допомоги

Щоб оформити заявку на допомогу від Cash for Refugees потрібно заповнити анкету за цим посиланням

У заявці потрібно надати:

• ПІБ;

• адресу проживання;

• місце реєстрації;

• номер телефону для зв’язку;

• дату народження;

• номер і серію паспорта або ID-картки;

• скан або фото початкової сторінки паспорта;

• скан або фото документа, що засвідчує місце проживання в Бучанському районі Київської області;

• скан або фото ІПН;

• скан або фото свідоцтва про народження дитини;

• скан або фото свідоцтва про шлюб;

• скан або фото свідоцтва про смерть чоловіка.

Також потрібно повідомити номер банківської картки Приватбанку, якщо вона у вас є. Або IBAN, якщо ви є клієнтом іншого банку. Зверніть увагу, що CVV-код картки вказувати не потрібно.

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