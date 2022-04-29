Норвегія закрила порти для російських суден, кордони — для вантажівок — Finance.ua
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Норвегія закрила порти для російських суден, кордони — для вантажівок

Вчора 19:34Фондовий ринок
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Норвегія закриває свої кордони та порти для російських вантажівок та суден. Країна приєдналася до санкцій, запроваджених Європейським Союзом після вторгнення росії в Україну.
Водночас російські рибальські судна, які часто вивантажують свій улов у портах на півночі Норвегії, отримають звільнення від санкцій.
Прикордонну станцію Стурскуг на кордоні між Норвегією та росією буде закрито для перевезення всіх товарів, перерахованих у списку санкцій ЄС.
Міністерство закордонних справ Норвегії заявило, що норвезький арктичний архіпелаг Шпіцберген, який діє відповідно до договору 1920-х років, що дозволяє розширений доступ, також буде звільнено від санкцій.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: РБК-Україна
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