Норвегія закрила порти для російських суден, кордони — для вантажівок

Вчора 19:34 — Фондовий ринок

Норвегія закриває свої кордони та порти для російських вантажівок та суден. Країна приєдналася до санкцій, запроваджених Європейським Союзом після вторгнення росії в Україну.

Водночас російські рибальські судна, які часто вивантажують свій улов у портах на півночі Норвегії, отримають звільнення від санкцій.

Прикордонну станцію Стурскуг на кордоні між Норвегією та росією буде закрито для перевезення всіх товарів, перерахованих у списку санкцій ЄС.

Міністерство закордонних справ Норвегії заявило, що норвезький арктичний архіпелаг Шпіцберген, який діє відповідно до договору 1920-х років, що дозволяє розширений доступ, також буде звільнено від санкцій.

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