Норвегія виділить 200 млн доларів на купівлю газу для України — Finance.ua
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Норвегія виділить 200 млн доларів на купівлю газу для України

Енергетика
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Норвегія виділить 200 млн доларів на купівлю газу для України
Норвегія виділить 200 млн доларів на купівлю газу для України
Уряд Норвегії пропонує виділити понад 200 млн доларів (2 млрд норвезьких крон) на забезпечення України газом.
Про це повідомляє Finansavisen.
«Війна означає, що Україна гостро потребує зовнішньої підтримки. Україна попросила Норвегію взяти на себе провідну роль у забезпеченні доступу до енергії. Зараз ми пропонуємо витратити 2 млрд норвезьких крон, щоб українці могли купувати газ восени і взимку», — сказав прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре під час нафтового ярмарку ONS-22 в Ставангері.
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Зазначається, що коли Стьоре був у Києві в липні, він оголосив, що Норвегія збільшить свою підтримку України до 10 млрд норвезьких крон в 2022 і 2023 роках.
На ярмарці, в який президент України Володимир Зеленський брав участь онлайн, Стьоре сказав, що два з десяти мільярдів підуть на покупку газу для України в 2022 році.
«Наш внесок у закупівлю газу, серед іншого, допоможе зберегти тепло в лікарнях і школах України цієї зими, а також надасть більше можливостей для приготування гарячої їжі», — сказав Стьоре.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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