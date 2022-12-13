Норвегія виділила близько 100 мільйонів доларів на відновлення інфраструктури України — Finance.ua
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Норвегія виділила близько 100 мільйонів доларів на відновлення інфраструктури України

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Уряд Норвегії та Світовий банк підписали угоду про надання близько 100 млн доларів на відновлення пошкодженої інфраструктури в Україні.
Про це повідомляє пресслужба уряду Норвегії.
Кошти Норвегії спрямовуються через Трастовий фонд допомоги, відновлення, реконструкції та реформ (URTF) Світового банку. Світовий банк використовуватиме цей фонд для продовження кризової підтримки української влади разом із підтримкою ремонту критичної інфраструктури та більш довгострокової реконструкції.
«Мені приємно, що ми сьогодні підписали угоду про виділення 1 млрд норвезьких крон (близько 100 млн дол), щоб допомогти швидко розпочати ремонтні роботи», — сказала міністр закордонних справ Аннікен Хейтфельдт.
Раніше Норвегія надала 300 мільйонів норвезьких крон бюджетної підтримки уряду України через Світовий банк. Ці кошти були спрямовані на виплату заробітної плати медичному персоналу, вчителям та бюджетникам, а також на виплату пенсій та соціальних виплат.
Наразі уряд Норвегії виділив загалом 14,4 мільйона норвезьких крон на підтримку України та сусідніх країн на 2022 та 2023 роки.
За матеріалами:
Економічна Правда
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