Норвегія ввела нові санкції проти росії — Finance.ua

Норвегія ввела нові санкції проти росії
Норвегія запровадила новий пакет санкцій проти росії та кремлівського режиму. До санкційного списку потрапили 87 осіб.
Про це повідомляє уряд Норвегії.
Запроваджені санкції були ухвалені ЄС у десятому пакеті, який оголосили 25 лютого 2023 року.
Так, до санкційного списку потрапили 87 фізичних та 34 юридичних особи. Всього Норвегія вже ввела санкції проти 1678 фізичних та юридичних осіб з росії.
Уряд Норвегії продовжив зобов’язання щодо замороження активів росіян, торгівлі цінними паперами та іншими інструментами грошового ринку. Також продовжується заборона для громадян рф займати керівні посади в органах управління.
Норвегія розширила заборону на експорт товарів подвійного значення, які можуть використовуватися військово-промисловим комплексом росії. Мова йде також про деякі будівельні товари, товари авіаційній промисловості та технології.
Введені нові обмеження на імпорт з росії бітуму, асфальту, синтетичного каучуку та сажі.
Нагадаємо, 25 лютого Європейський союз затвердив десятий пакет санкцій проти росії за вторгнення в Україну.
До десятого пакету санкцій ЄС також приєдналася Швейцарія, а Польща заявила, що не задоволена новими санкціями, та назвала їх «занадто м’якими».
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