Норвегія ввела нові санкції проти росії — Finance.ua
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Норвегія ввела нові санкції проти росії

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Норвегія запровадила новий пакет санкцій проти росії та кремлівського режиму. До санкційного списку потрапили 87 осіб.
Про це повідомляє уряд Норвегії.
Запроваджені санкції були ухвалені ЄС у десятому пакеті, який оголосили 25 лютого 2023 року.
Так, до санкційного списку потрапили 87 фізичних та 34 юридичних особи. Всього Норвегія вже ввела санкції проти 1678 фізичних та юридичних осіб з росії.
Уряд Норвегії продовжив зобов’язання щодо замороження активів росіян, торгівлі цінними паперами та іншими інструментами грошового ринку. Також продовжується заборона для громадян рф займати керівні посади в органах управління.
Норвегія розширила заборону на експорт товарів подвійного значення, які можуть використовуватися військово-промисловим комплексом росії. Мова йде також про деякі будівельні товари, товари авіаційній промисловості та технології.
Введені нові обмеження на імпорт з росії бітуму, асфальту, синтетичного каучуку та сажі.
Нагадаємо, 25 лютого Європейський союз затвердив десятий пакет санкцій проти росії за вторгнення в Україну.
До десятого пакету санкцій ЄС також приєдналася Швейцарія, а Польща заявила, що не задоволена новими санкціями, та назвала їх «занадто м’якими».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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